La cesta de Navidad valorada en 850.000 euros que regala un piso en Sanlúcar de Barrameda y sus papeletas cuestan 10 euros

En la carretera nacional N-IV, en el término municipal de Utrera, una pequeña localidad sevillana, se encuentra el asador El Paisano. Un restaurante conocido en toda España por su cesta de Navidad valorada en 850.000 euros y papeletas por tan solo 10 euros.

La cesta empezó alrededor de 2008 como una rifa modesta con garbanzos, aceite y productos locales con papeletas que costaban 1 o 2 €. En ese momento, nadie hubiera imaginado que 17 años más tarde estarían rifando un piso en Sanlúcar de Barrameda.

Pero es que hay mucho más. Una autocaravana, un coche deportivo, un SUV compacto, una Harley-Davidson, una moto BMW R-18, un quad o bono de viaje valorado en 5.000 € con maletas incluidas son algunos de los más de 300 premios que sortean.

Una cesta internacional

El 30% de las 100.000 papeletas de la rifa se han vendido en el extranjero. En países como Bélgica, República Dominicana, Australia y Marruecos no han querido perderse la oportunidad de participar en un sorteo que ya es internacional.

Otro de los aspectos más llamativos del sorteo es que está libre de impuestos. "Todo lo pagamos nosotros. IRPF de la persona que le toca, gastos notariales y transferencia de los vehículos, todo incluido dentro de la cesta" afirma el responsable de El Paisano.

Juan Luis Cadena es el encargado de El Paisano. "Ya no nos caben los premios en la calle, tenemos la segunda planta llena con una piscina de nueve metros de largo por tres de ancho", confiesa en un programa de televisión.

"Cada año esperamos sorprender a nuestros clientes porque cada año nos van pidiendo más y nosotros estamos para satisfacerlos a todos", sostiene Juan Luis.

El sorteo está vinculado al cupón de la ONCE del 5 de enero de 2026, coincidiendo con la víspera de Reyes. Una vez se conoce el número premiado, la organización verifica la papeleta y organiza un acto público de entrega en la propia Venta El Paisano.

El poseedor de la papeleta con ese número se lleva toda la cesta. Estas se pueden comprar en la web oficial elpaisano.es con un máximo de 100 por operación, o físicamente en el propio restaurante donde no hay límite.

La rifa cuenta con todas las autorizaciones oficiales de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, bajo el expediente nº 4908/2025 RFS/00372, lo que garantiza la total transparencia y legalidad del sorteo.

Este respaldo de las instituciones supone un sello de calidad que ha contribuido a la consolidación de esta iniciativa como una de las más prestigiosas en su categoría a nivel nacional.

La primera sin su creador

A pesar de los espectaculares premios, este año la rifa se tiñe de negro. Es el primero que no va a tener detrás a Luis Cadena, el famoso hostelero sevillano que creó la cesta y padre de Juan Luis.

Tristemente, Luis falleció de manera inesperada el pasado 2 de abril a sus 65 años. "Siempre estarás en el corazón de tu equipo, tu otra familia, tu gente", así se despedía El Paisano en redes sociales de su querido padrino.