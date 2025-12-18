Ana (53), dueña de una administración de lotería: “Estudié Pedagogía, pero en 2018 decidí apostar por esto”

Ana Cuevas y su marido se dan un beso en la puerta de Baraka, donde han vendido un cuarto premio de la lotería de Navidad en Málaga. Alba Rosado.

La administración de lotería Baraka, ubicada en Huelin, Málaga, en el año 2024 pasó a ser un lugar muy especial. Ana Cuevas, la dueña de dicho establecimiento, consiguió ese año repartir felicidad y fortuna en la ciudad andaluza.

Aquel año Cuevas dio el 'sí, quiero' al amor de su vida y se casó el mes de septiembre, sin saber que el 22 de diciembre repartiría un cuarto premio en la Lotería de Navidad.

Con esto,la lotera repartió 420.000 euros en el trabajador barrio de Huelin al haber vendido más de 21 décimos a sus vecinos.

'Baraka' significa 'fortuna'

La lotera lleva siete años regentando la administración de lotería que, incluso, desde que la adquirió en el 2018, ha decidido ampliarla para vender papelería y artículos de regalo.

Sin embargo, comentó que la decisión de dedicarse al mundo de las loterías fue casualidad y de una idea de "empezar de cero": "Yo estudié Pedagogía y he trabajado en muchas empresas, en el 2018 decidí apostar por esta oportunidad que me surgió", comentó a Diario Sur.

De esta forma, se puso al frente de la administración Baraka para, seis años después repartir el cuarto premio de la Lotería de Navidad al número 77.768: "Para mí es un orgullo repartir felicidad entre la gente que me rodea", manifestó al diario Málaga Hoy.

Cuevas es originaria de Madrid; sin embargo, recalcó que "los vecinos de este barrio siempre me han tratado súper bien". Tanto es así que muchos pasaron a felicitar a la lotera aquel 22 de diciembre

Además de haber dado un premio en la Lotería de Navidad, que "es la máxima inspiración que hay" para un lotero, dos meses antes de esto, en septiembre del 2024, Cuevas se casó con Juan García, originario de Ronda.

"Me he casado y he dado un premio en la Lotería de Navidad; es la primera vez", comentó emocionada la lotera junto a su marido, quien era el encargado de buscar el champán.

'Baraka' es una palabra árabe e islámica que significa bendición, gracias divina, abundancia o fortuna favorable. Con esto, la dueña tampoco dudó en explicar que este nombre le había encajado perfecto con su balance del 2024.

En medio de la euforia del momento, declaró junto a Juan García que sentía que la suerte que la había acompañado aquel año "ha sido como rizar el rizo".

Los ganadores del premio

Una de las afortunadas de haber cogido el número 77.768 en el año 2024 y llevarse 20.000 euros el décimo fue Raquel, dueña de una tienda de muebles en el barrio.

Sin embargo, en un acto de generosidad, decidió regalarle un décimo premiado a Nieves, dueña de un salón de uñas, y otro a Alicia, quien trabaja en un Copicentro.

Nieves, declaró a los medios que con los 20.000 euros viajaría a China, su tierra natal junto a su familia. Mientras que, Alicia confesó que "me ha pillado de sopetón", con lo cual aún no había decidido qué hacer con el premio.

Independientemente, aquel 22 de diciembre de 2024, el trabajador barrio de Huelin se bañó de fortuna y euforia al verse premiados. Y este año Ana Cuevas y su marido se preparan para la Lotería de Navidad esperando tener la misma suerte.