Alberto, bombero en España, sobre su sueldo: "Cobro 1.600 euros netos y en pocos años llegaré a los 2.000 €"

Cuando una persona piensa en opositar a bombero de aeropuerto / AENA, una de las dudas más habituales tiene que ver con la remuneración que se percibirá por realizar este trabajo. A esta duda tan frecuente se responde en el podcast de Formación Ninja.

Al ser cuestionado por ello a un bombero de AENA en Menorca, este responde sin filtros de la nómina real, donde el profesional explica: "Cobro 1.600 € netos y en pocos años llego a 2.000 euros".

De esta forma, explica que los sueldos rondan los 1.600 euros netos en la península y que pueden llegar a alcanzar los 1.800 euros netos gracias al plus de insularidad en determinados destinos dentro del país.

A ello hay que sumar que el sistema salarial incluye varios escalones de antigüedad, que permiten una mejora del sueldo a medida que se gana experiencia. El entrevistado asegura que aún no ha subido el primer escalón, por lo que puede ganar más dinero.

Sumando experiencia, trienios y complementos, considera que es relativamente rápido poder ir subiendo esos escalones de su vida, de forma que en los primeros seis años se pueden llegar a alcanzar sueldos bastante más altos.

Así, el bombero recalca que es rápido y realista plantarse en una franja de 1.800-2000 euros netos en los primeros años, e incluso llegar a superar estas cifras con bolsas de voluntarios y otros extras que son recompensados con diferente cuantía en función del servicio y destino.

Cómo ser bombero en AENA

Las oposiciones a bomberos de AENA son interesantes para todos aquellos a los que les interesa convertirse en bomberos profesional, siendo una profesión en la que se puede disfrutar de unas buenas condiciones laborales y un salario digno.

Para ser bombero en AENA, como sucede en cualquier otro proceso selectivo, es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos que todo aspirante debe cumplir para poder acceder a este puesto de trabajo.

Los aspirantes deben tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, o en su defecto, de algún Estado en el que se aplique la libre circulación de trabajadores. También si son cónyuges o viven a cargo de una persona que cumpla con estas condiciones si no están separados de derechos; y los extranjeros en situación legal.

De igual modo, hay que tener al menos 18 años de edad y no superar, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa; y no haberse acogido al Plan de Desvinculaciones Voluntarias de Aena o Enaire (Grupo Aena). Tampoco ser trabajador fijo de alguna entidad del Grupo Aena.

Continuando con los requisitos exigidos, no se puede haber sido separado definitivamente o despedido mediante disciplinaria del servicio de alguna de las empresas del grupo o sus filiales, o de cualquier Administración Pública, poderes públicos y organismos, ni tampoco estar inhabilitado para el empleo o cargo público, ya sea en España o en el extranjero.

Igualmente, no se podrá padecer limitación física o psíquica incompatible o que pueda impedir el correcto desarrollo de la ocupación a la que se opte, y habrá que pagar las tasas correspondientes a la solicitud, que son 15 euros.

Además, en lo que respecta a los requisitos específicos de la convocatoria, se exige estar en posesión del título de Bachiller, BUP, Formación Profesional de Grado Superior o algún título equivalente y tener un permiso de conducción C y E.

Pruebas de las oposiciones a bomberos de AENA

Para superar con éxito las oposiciones de bomberos de AENA hay que superar una prueba general (prueba teórica y prueba de inglés), una prueba física y una prueba de tolerancia a espacios confinados y trabajo en altura.

Para la prueba general, los aspirantes dispondrán de un total de dos horas y media, a lo que se sumará el tiempo que se indique para la realización de la parte del listening. La prueba teórica consiste en la realización de un total de 140 preguntas de tipo test.

Estas preguntas están relacionadas con un temario adecuado al trabajo a desarrollar y que muestren conocimientos acerca de técnicas y tácticas de intervención, equipos de protección personal, equipos de excarcelación, etcétera, así como el conocimiento de determinado tipo de legislación.

La prueba de inglés, por su parte, consiste en un cuestionario de 60 preguntas tipo test referidas a la traducción directa de inglés a español, y una traducción inversa de español a inglés, a lo que se suma un listening.

En lo que respecta a las pruebas físicas, que es uno de los asuntos que mayor interés despierta entre los posibles candidatos, se requiere de la realización de siete pruebas: press de banca, dominadas, trepa de cuerda, velocidad, fondo y flexibilidad.

Todas ellas se realizan en un solo intento, a excepción de la de flexibilidad, estando en cada caso determinadas una serie de marcas a superar que dependen del sexo, por lo que no son idénticas en el caso de los hombres que en el de las mujeres.

En la prueba de tolerancia a espacios confinados y trabajo en altura, los aspirantes deberán superar dos pruebas para acreditar que pueden trabajar en este tipo de situaciones: