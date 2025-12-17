Vecinos de Zaragoza denuncian caminar 300 m por carretera nacional para tirar la basura: "No queremos jugarnos la vida"

Vecinos de Movera, Zaragoza, caminan por el arcén de la carretera nacional N-II para tirar la basura RTVE

Los vecinos de Movera, barrio rural de Zaragoza, se juegan cada día la vida para hacer algo tan básico como tirar la basura. Para llegar a los contenedores más cercanos a sus domicilios deben caminar entre 300 y 500 metros por la carretera nacional N-II.

Esto se debe a una denuncia previa por parte de los vecinos de la zona en la que pedían al Ayuntamiento de Zaragoza que mejorara el estado de los contenedores del camino del Tejar. Esta explanada próxima a un polígono industrial se había convertido en un auténtico vertedero ilegal.

En los contenedores se vertían toneladas de basura, muebles e incluso escombros. La solución del consistorio ha sido tajante. Han limpiado la zona con excavadoras, pero el 1 de diciembre retiraron todos los contenedores.

Chalecos reflectantes y arcén

Los casi 50 vecinos que tiraban sus residuos en los cubos de basura del camino del Tejar han quedado desamparados. Ahora, su única solución es andar por el arcén de la carretera nacional N-II y depositar sus bolsas en los contenedores del restaurante La Torre.

Esta carretera concentra gran cantidad de tráfico, ya que sirve de entrada al polígono industrial Malpica, perteneciente a Movera. Chon, una de las vecinas afectadas, ha grabado el recorrido hasta los cubos portando chalecos reflectantes para andar por el arcén con más seguridad.

"En el caso de que algún día tengamos un accidente por ir por el arcén, ¿quién se va a hacer cargo?", pregunta mientras se ven los coches a sus espaldas. Critica que la mayoría de los vecinos son personas mayores que no pueden "peregrinar" todos los días para tirar la basura.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha explicado que realizaba un seguimiento de esta zona conflictiva desde hace al menos tres años y ha retirado los contenedores para subsanar el problema tras las quejas vecinales.

No les sirve esta solución a los vecinos, "tenemos derecho al servicio de basuras, todos los vecinos lo estamos pagando", manifiesta Chon. Por otra parte, el Ayuntamiento dice que no puede acceder con el camión de basuras a sus casas porque lo impide el cableado eléctrico.

Los vecinos rechazan esta afirmación y aseguran que diariamente pasan cosechadoras agrícolas y tractores de gran tamaño. "Los usuarios debemos tener los contenedores a 100 metros como máximo de nuestras casas, no queremos jugarnos la vida sacando la basura", explica Chon.

Una solución que perjudica

La solución obliga a los casi 50 afectados a depositar sus residuos en los cubos de basura de La Torre. Un restaurante de carretera que, según expresan los vecinos, ofrece 400 comidas diarias. A la propia basura que genera el restaurante se suma la de los vecinos de Movera.

Chon asegura que la situación es insostenible y que el Ayuntamiento debe encontrar una solución ya. "Hay personas mayores que acumulan la basura varios días en su casa hasta que uno de sus hijos la recoge y se la lleva", expone.