Ya es oficial: el Gobierno pondrá en alquiler público 171 pisos y con contratos de hasta 75 años

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno lanzará 171 viviendas de alquiler público a través de Casa 47, con contratos de hasta 75 años. Los pisos estarán ubicados en Vigo (69), Valencia (67) y Mieres (37), y se alquilarán a precios significativamente inferiores al mercado. En Vigo, el alquiler será de 8,8 euros por metro cuadrado, un 37% menos que el precio medio local. Esta medida busca aliviar la crisis inmobiliaria y facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y familias en situación de sobrefuerzo económico.

Es una realidad que España afronta una grave crisis inmobiliaria que afecta a gran parte de la población. De hecho, se estima que los precios del alquiler marcan máximos históricos: el alquiler medio entre unos 13 y 14 euros por metro cuadrado.

Como consecuencia, la edad de independencia se retrasa hasta cerca de los 30 años de media mientras que el Banco de España estima que en torno al 40% de los hogares que viven en alquiler están en "sobresfuerzo".

Por ello, el Gobierno, con el objetivo de aliviar el problema inmobiliario en el país, puso en marcha Casa 47, una Entidad Estatal de Vivienda y Suelo. Esta empresa busca gestionar y ampliar el parque de alquiler asequible en España, heredando el papel de Sepes.

Las nuevas viviendas de Casa 47

En España, el acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío creciente para amplios sectores de la población. Los precios de compra y alquiler han aumentado de manera sostenida en los últimos años.

Este problema se vuelve mayor en las grandes ciudades y zonas turísticas, mientras que los salarios y las condiciones laborales no han evolucionado al mismo ritmo.

Esto ha generado que muchas familias y jóvenes enfrenten dificultades para encontrar una vivienda asequible, incrementando la presión sobre el mercado y poniendo de relieve la necesidad de políticas públicas que promuevan un acceso más equilibrado.

La situación se agrava por la escasez de vivienda disponible en determinadas áreas, lo que provoca que los inmuebles que salen al mercado sean rápidamente absorbidos y con precios elevados.

La falta de oferta accesible y la creciente demanda han convertido a la vivienda en un bien cada vez más inaccesible para amplios sectores, intensificando la desigualdad y generando un problema social que requiere soluciones integrales y sostenibles a largo plazo.

De ese modo, el BOE publicó un real decreto que convertía el Estatuto de Sepes en Casa 47, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agencia Urbana y con su propia personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios.

Así, esta nueva entidad pública lanzará 171 viviendas de alquiler público antes de Navidad como prueba piloto. La distribución será en Vigo (69), Valencia (67) y Mieres, Asturias (37).

En el caso de Vigo, el precio del alquiler será de 8,8 euros, es decir, un 37% menos del precio del mercado. Por tanto, una vivienda de 80 metros tendría una renta de alquiler de 700 euros al mes.

Además, cabe mencionar que la duración de los contratos de alquiler de estas viviendas será de hasta 75 años. Lo que se dividirá en una primera fase con un contrato de 14 años y luego prórrogas automáticas de 7 años en función del cumplimiento de las condiciones de acceso.

Si bien por ahora se desconocen los plazos y detalles de la convocatoria, todo se publicará en la página web de Casa 47, con su respectiva ficha completa de viviendas y formulario de solicitud online.

A través de iniciativas como estas con Casa 47, el Ministerio de Vivienda y Agencia Urbana busca dejar de centrarse únicamente en la urbanización y entrega de suelos para gestionar todo el ciclo residencial del parque público de vivienda estatal, incluyendo construcción, gestión y alquiler.