Hacienda cambia las normas en 2026: miles de contribuyentes en desempleo deben presentar la declaración de la Renta en España

Las claves nuevo Generado con IA A partir de 2026, las personas en paro que hayan cobrado subsidio por desempleo en 2025 deberán presentar la declaración de la Renta, aunque no alcancen el umbral mínimo de ingresos. La medida busca mejorar el control y la transparencia de las prestaciones por desempleo, y afectará a unas 1,8 millones de personas protegidas por el subsidio en España. La normativa cambia únicamente para los desempleados; los pensionistas solo deberán declarar si superan los límites de ingresos ya establecidos (22.000 euros con un pagador, 15.876 euros con varios). El cambio está recogido en el Real Decreto-Ley 2/2024 y se aplicará por primera vez en la campaña de la Renta de 2026, sobre los ingresos de 2025.

Las personas en paro en España que han cobrado un subsidio por desempleo durante 2025 van a tener que realizar la declaración de la Renta 2026 (que tiene en cuenta los ingresos del 2025).

Así, en la campaña de la Renta del año que viene -que arranca en abril y concluye en junio-, por primera vez las personas en desempleo van a presentar la declaración del IRPF, independientemente de que no lleguen al umbral mínimo de ingresos. Límite fijado en 22.000 euros con un único pagador y 15.876 euros con varios.

Entonces, aunque un perceptor del subsidio haya cobrado 10.000 euros anuales del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), tendrá que justificar ante Hacienda su ejercicio económico.

Declaración de 2026

El motivo es que el ministerio dirigido por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quiere mejorar el control de las prestaciones de los beneficiarios y fortalecer la transparencia del sistema.

Hasta ahora, sólo los perceptores del subsidio por desempleo que alcanzaban el umbral mínimo debían hacer la declaración de la Renta, pero las reglas han cambiado y miles de personas van a tener que estar muy atentas a la campaña del próximo año a pesar de que no tengan contrato de trabajo.

Según Comisiones Obreras (CC.OO), el 76,3% de las personas que no encuentran trabajo están protegidas por el subsidio por desempleo, lo que supone en términos absolutos de 1,8 millones de personas. En total en España, según los datos del mes de noviembre, el paro total asciende a 2.424.961 personas.

La nueva normativa, que viene recogida en el Real Decreto-Ley 2/2024, de 21 de mayo, entró en vigor en noviembre de 2024; aunque, en la práctica, se va a empezar a aplicar más de un año después.

¿Y los pensionistas?

En cuanto a los jubilados en España que perciben .una pensión contributiva, la situación es distinta. También deben realizar la declaración, pero sólo si superan el límite de ingresos, tal y como ocurría con los desempleados hasta ahora.

Por lo tanto, si tienen un solo pagador y sus ingresos anuales no superan los 22.000 euros, están exentos. Lo mismo ocurre si tienen dos fuentes de ingresos: no deberán realizar este trámite fiscal si han ganado menos de 15.876 euros.

Según la Agencia Tributaria, durante la campaña de la Renta de 2025, que se realiza sobre los ingresos totales de 2024, se presentaron 24.570.000 declaraciones, un 2,3% más que el año anterior.