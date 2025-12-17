Confirmado por Sanidad: ya está disponible la ayuda de gafas y lentillas de hasta 100 euros para menores de 16 años

Las claves nuevo Generado con IA El 'Plan Veo' ofrece una ayuda de hasta 100 euros para gafas y lentillas a menores de 16 años en España. La ayuda puede solicitarse en más de 2.300 ópticas adheridas, y el procedimiento varía según la edad del menor. Para menores de 6 años, se requiere valoración en Atención Primaria; para los de 6 a 16 años, basta con acudir a una óptica. El presupuesto del plan es de 48 millones de euros y se espera que beneficie a más de medio millón de menores.

Se llama ‘Plan Veo’. Y es un ayuda a la que pueden acceder los menores de 16 años que se ven en la obligación de usar gafas y lentillas. La misma está disponible a partir de hoy. ¿Cuáles son los requisitos?

Pues depende de la edad del niño. Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de dicho plan.

Antes de entrar en detalle sobre este asunto, conviene indicar asimismo que la ayuda tendrá una cuantía de hasta 100 euros y que la misma se podrá utilizar en más de 2.300 ópticas que se han acogido al plan.

Requisitos del ‘Plan Veo’

Como ya se ha dicho, solicitar la ayuda será diferente según la edad del niño. "En el caso de los menores de 6 años tendrán que acudir a una consulta de Atención Primaria", explicó Mónica García en la presentación del plan.

Y añadió: “Si el profesional estima que el niño necesita gafas se le derivará directamente a la óptica. Después de eso, podrá acudir a una de estas 2.300 ópticas y con la prescripción del médico podrá solicitar la ayuda".

¿Y para los mayores de 6 años hasta los 16 años? Aquí el método será diferente “y más fácil”, según la ministra.

En este supuesto, el niño tendrá que acudir a una óptica que será la encargada de mirar cuál es la corrección visual que necesita. “Y a partir de ahí podrán beneficiarse de esas gafas o lentillas", explicó Mónica García.

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (Cgcoo) será la institución encargada de canalizar dichas subvenciones y transferir las partidas económicas a cada centro.

En concreto, cada óptica contará con una ayuda de más de 20.800 euros. En total, el presupuesto del ‘Plan Veo’ es de 48 millones de euros.

Dicho plan cubre, de manera parcial (hasta 100 euros, como ya se ha relatado) el coste de productos ópticos considerados esenciales como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año. Es decir, que la validez de dicho plan caducará el próximo diciembre de 2026.

En España, se estima que son más de 721.000 niños los que tienenproblemas visuales y que sus familias no pueden permitirse la compra de unas gafas. Y, según el Ministerio de Sanidad, son más de medio millón de menores de 16 años los que se beneficiarán de la subvención.