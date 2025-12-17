Anita, cubana en España, sobre la compra de su primera casa: "Me daban el 90% de la hipoteca si era española, si tenía el DNI"

Las claves nuevo Generado con IA Anita Mateu, cubana en España, logró comprar su primera casa en un pueblo de Galicia tras tres años de esfuerzo y sacrificio. Tuvo que enfrentarse a dificultades como la falta de conocimientos sobre hipotecas y restricciones bancarias para extranjeros, obteniendo finalmente el 90% de la hipoteca. Pudo adquirir la vivienda en la que vivía de alquiler, por 83.000 euros, gracias a su capacidad de ahorro y a los precios más bajos en zonas rurales. La compra de su casa representa para Anita estabilidad y el cumplimiento de un sueño, demostrando que es posible empezar de cero y prosperar.

Anita Mateu llegó a España desde Cuba hace apenas tres años sin saber que iba a cumplir uno de los sueños de su vida tan pronto.

Hoy vive en un pueblo de Galicia y mira atrás con orgullo, ya que tal y como confiesa en su canal de YouTube era "una meta que nunca imaginé lograr tan rápido".

Y es que cuando llegó, su vida en España no fue fácil. Como muchos inmigrantes, pasó por momentos de mucha incertidumbre. Sin embargo, con esfuerzo, poco a poco fue encontrando estabilidad gracias a su trabajo y a los ingresos que fue generando con sus vídeos.

"He tenido momentos duros, momentos tristes en los que he querido rendirme", reconoce, pero siempre siguió adelante al no dejar de pensar en su futuro y en su familia.

Y es que este último año ha sido clave para ella. Tal y como explica en sus vídeos, Anita decidió hacer sacrificios importantes para poder ahorrar. No viajó a Cuba, redujo gastos y se centró en una sola meta; tener su propia casa.

"Este año dije: 'No hay prioridades'", explica. Y vivir en un pueblo de Galicia le ayudó, ya que los alquileres son más baratos que en las grandes ciudades y eso le permitió guardar un poco de dinero cada mes.

Sin embargo, cuando decidió comprar, se encontró con un mundo totalmente nuevo. Y es que las hipotecas era algo desconocido para ella, ya que "al venir de Cuba no tenía conocimiento de estas cosas", relata.

Visitó varios bancos y pidió información, pero no todo fue sencillo. En uno de ellos "me dijeron que me daban el 90% de la hipoteca solo si era española, si tenía el DNI. Pero me daban el 80%".

Finalmente, el último banco que visitó, fue el que aceptó darle una hipoteca del 90%. Anita sabía que eso significaba pagar más intereses, pero lo vio como una oportunidad real de tener algo propio. El piso costó 83.000 euros, un precio que solo es posible en zonas más pequeñas.

Lo más sorprendente es que el piso que compró es el mismo en el que llevaba más de dos años viviendo de alquiler. Estaba reformado, lo conocía bien y se sentía cómoda allí.

Una compra que es estabilidad, tranquilidad y la prueba de que, con esfuerzo, organización y enfoque, sí se puede construir una nueva vida desde cero.