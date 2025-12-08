Miriam, la dueña de una administración de Lotería que regala décimos a los calvos: "Les queremos devolver la suerte"

Las claves nuevo Generado con IA Miriam, dueña de una administración en Sant Boi, regala décimos de Lotería de Navidad a personas calvas para devolverles la suerte. La iniciativa incluye eventos como el 'Calvos Fest', con sorteos, DJ calvo, aperitivos y un actor calvo para que los clientes froten su décimo en su cabeza. El año pasado la administración repartió casi 7,5 millones de euros al dar el segundo premio, lo que ha impulsado la popularidad del evento. La tradición de asociar la calvicie con la buena suerte inspira campañas originales y se ha convertido en un ritual anual en esta administración.

El próximo 22 de diciembre se celebra el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad, un acontecimiento que cada año marca el inicio de las fiestas y despierta ilusión en millones de personas en España.

Con el objetivo de atraer la suerte para llevarse el Gordo, muchos jugadores recurren a sus tradiciones o creencias como comprar en administraciones famosas, elegir números con significado personal o frotar el décimo en la cabeza de un calvo.

Esta última se ha convertido en toda una superstición en el país, transmitiéndose de generación en generación la creencia de que los calvos dan fortuna o buena suerte.

De hecho, la creencia llegó a ser aprovechada en campañas oficiales de Loterías y Apuestas del Estado con la imagen del fallecido actor Clive Arrindell como símbolo de buena suerte en el sorteo de Navidad.

Así, Miriam, la dueña novel de una Administración de Lotería en Sant Boi de Llobregat, tuvo una idea de oro: traer de vuelta esta superstición y usarla para atraer a nuevos clientes.

Con calvos y a lo loco

Mayo de 2024. Miriam pasaba a gestionar Gaía Loterías con la idea de repartir ilusión y tener su propio negocio.

"Soy publicista, trabajaba en una empresa pero siempre he querido tener algo mío que me diese independencia y un poco más de libertad", reconoce a EL ESPAÑOL. "Me parecía un negocio bonito".

Por ello, con su propia Administración y poca experiencia en este sector, Miriam decidió poner en acción sus conocimientos como publicista: con una estrategia que conquistase a sus clientes rápidamente.

"Era nuestra primera Navidad y queríamos darnos a conocer entre los vecinos, llamar un poco a la suerte", aseguraba la lotera.

Para llamar la atención de su clientela y animarles a comprar sus décimos, Miriam convocó a los calvos del bajo Llobregat el pasado 9 de diciembre de 2024 y prometió sortear 25 décimos de Navidad entre todos ellos. Pero el evento superó sus expectativas.

"Ese día vinieron un montón de calvos", recordaba. "La gente no nos conocía y nunca se había hecho antes nada así. Todos los años los calvos han estado dándonos suerte a nosotros, pues ahora vamos a devolverles la suerte, ¿no?".

Imagen de Raúl y una mujer frotando su décimo con su calva. Cedida

De hecho, para atraer a clientes que no fuesen calvos contrataron a Raúl, un actor con una calva majestuosa sobre la que los jugadores podían frotar su décimo y contagiarse de su suerte.

A pesar de ser una propuesta extraña, Raúl la recibió con humor para transmitir esa ilusión entre los participantes. "Me pareció una acción divertida en un día festivo y lúdico, era algo diferente para la población", contaba el intérprete a este medio.

Raúl estuvo en la administración de Lotería durante varios días con el único propósito de transmitir fortuna y buena suerte a los que comprasen su décimo. Durante unos instantes se convirtió en 'el calvo de la suerte'.

La suerte cobró especial fama cuando la fortuna llegó a Gaia Loterías. "Nos tocó el segundo premio de la Lotería de Navidad. Fuimos la Administración de la provincia de Barcelona que más dinero repartió, casi 7 millones y medio de euros", contaba Miriam con emoción.

Pasó la Lotería de Navidad y después de la alegría repartida entre sus clientes, Miriam no tenía pensado quedarse con los brazos cruzados de cara a este sorteo. "Este año creo que vamos a duplicar las ventas de antes de coger la Administración nosotros", aseguraba.

Estas fechas son claves para los loteros y por ello la administradora decidió superarse en esta edición. No solo volverán a sortear 30 décimos entre los calvos que acudan el próximo 9 de diciembre sino que también estará Raúl repartiendo su suerte y han montado todo un evento denominado como 'Calvos Fest'.

"Este año vamos a traer un DJ calvo, vamos a repartir aperitivos y a sortear cosas. También va a venir mi padre desde Cádiz, que es peluquero y calvo, y va a rapar a quien quiera", afirmaba Miriam con especial emoción.

Pasado el Calvos Fest, volverán a contar con 'El calvo de la suerte' en su administración "prácticamente todos los días" hasta el día del sorteo. "Estaré más horas que el año anterior", adelantaba Raúl. "Creo que habrá más público".

Miriam sorteando décimos en su Administración de Lotería. Cedida

Y de cara al año que viene Miriam ya tiene claro que su 'Calvos Fest' ha llegado para quedarse. "Ya es un ritual nuestro de cada año porque los calvos nos dan suerte y tenemos que seguir con esto", aseguraba.

Por su parte, Raúl también tenía ganas de volver. "Está en su mano si quieren contar conmigo nuevamente", afirmaba. "Estaré encantado de la vida si me lo vuelven a ofrecer".

El próximo 22 de diciembre se sabrá si la calva de Raúl vuelve a ser sinónimo de suerte o si, esta vez, los bombos no están de su lado.