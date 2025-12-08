José Luis, dueño de un grupo de restaurantes, sobre los precios en España: “De cara al 2026 algo tendremos que subir, no nos da”

Las claves nuevo Generado con IA Los menús del día en España han subido un 2% en el último año, pero este incremento está por debajo de la inflación y no cubre el aumento de costes en la hostelería. José Luis Mosquera, dueño de varios restaurantes en Cáceres, advierte que en 2026 será necesario subir los precios para afrontar el alza de costes en alimentos, bebidas, salarios y otros gastos. Muchos hosteleros han evitado trasladar la subida de costes a los clientes adaptando los menús, cambiando ingredientes o reduciendo cantidades, pero consideran que la subida de precios es inminente. El descenso del poder adquisitivo de los clientes ha llevado a que algunos opten por platos preparados de supermercados en lugar del tradicional menú del día en restaurantes.

Todos los años los hosteleros tienen una importante lucha a nivel económico: la inminente subida de precio del menú del día.

Los menús del día en España han subido en promedio un 2% en el último año, una cifra que se sitúa por debajo de la inflación.

No obstante, con el inicio del año 2026, tendrán que plantearse la posibilidad de subir el precio para poder hacer frente a todos los gastos que supone su negocio. Así lo contó José Luis Mosquera, propietario de varios restaurantes en Cáceres en el programa de la Cope, La Linterna.

"Estamos viviendo una crisis"

El hostelero señaló que el precio de los menús del día no ha tenido una subida tan drástica en el último año es principalmente porque "a día de hoy la mayoría de los locales no lo han subido".

Sin embargo, advirtió que "es verdad que de cara a primeros de año, cuando ya venga la subida de todos los años que suben la cerveza, el alcohol, seguramente ese sea el momento, pero algo tendremos que subir porque si no es que no nos salen las cuentas".

Con esto, el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, explicó que "es evidente que se están ajustando una serie de incrementos en los costes, principalmente en alimentos, bebidas y salarios, sin duda estamos viviendo una crisis de incremento de costes muy importante".

Al final, como explicó el periodista Iván Alonso, para muchos locales mantener el precio del menú del día, que, en promedio, supone unos 14,2 euros, ha supuesto una reorganización a nivel económico importante.

Esto es principalmente porque la materia prima sí ha incrementado su precio, al igual que otros costes como la electricidad, el personal, el alquiler del local y los impuestos.

De esta forma, los hosteleros se han visto en una situación complicada en la que no han querido trasladar dicho aumento a los clientes. Por ello, muchos han adaptado dicho menú sustituyendo ingredientes o incluso sirviendo menos cantidad.

Un hostelero extremeño entrevistado comentó sobre esto que "vamos a tener que subir, que no lo hemos hecho todavía, porque la cesta de la compra a nosotros también es que no para de subir".

"Ha subido el pollo, los huevos, las carnes, ahora el pescado, los ibéricos, no nos queda otra porque si no nuestro nivel de explotación se ve seriamente afectado y no podemos amortiguar más tiempo la subida", recalcó el extremeño.

Además, otros hosteleros comentan que el impacto económico también se puede ver en los clientes: "Hay algún cliente que viene con poder adquisitivo y sin problema, pero en el cliente base se nota que está bajando mucho", explicó Nacho, un hostelero de Valencia.

"Pero baja justamente porque, claro, si cada vez la gente tiene menos poder adquisitivo, al final no vas a dejar de pagar la hipoteca ni el colegio de los chiquillos", señaló el valenciano.

Muchos clientes, en vez del menú del día en los restaurantes, optan por los platos preparados de los supermercados, un retrato de dicha pérdida de poder adquisitivo en la sociedad española.

De esta manera, con recelo, los hosteleros aseguran que la subida es inminente principalmente porque resulta inviable para muchos seguir absorbiendo los costes del negocio que siguen aumentando.