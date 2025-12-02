Un experto inmobiliario anticipa el precio de la vivienda en 2026: “La compra subirá un 7,8% y el alquiler un 6,8%"

Montaje de Ferran Font con la entrega de llaves de una vivienda.

Malas noticias para quienes tenían en mente comprar o alquilar vivienda en 2026. Es probable que pensaran que cambiaría la tendencia de subida de precios y que el próximo año bajaría. Pero no va a ser así.

“El precio de la compra de vivienda subirá un 7,8% y el alquiler un 6,8%”, afirma Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. Por lo tanto, y durante el próximo año, el mercado inmobiliario continuará logrando máximos históricos.

¿Por qué continuará la tendencia? “El sector está dominado por una tensión estructural: hay una demanda sólida y creciente, pero la oferta no consigue cerrar el desfase”, matiza Font.

“Exclusión residencial”

El futuro no se presenta nada halagüeño para quienes quieran comprar o vivir de alquiler en 2026. Porque esa tensión estructural, esedesfase entre oferta y demanda, no hará sino ‘engordar’ los precios.

“Si no se corrige este déficit, estamos abocados a la exclusión residencial”, afirma de manera rotunda el director de Estudios de pisos.com. Con todo, y para 2026, también se prevé que haya un repunte del 4,9% en las compraventas y del 6,4% en las hipotecas.

Si se compara con los datos previstos por pisos.com, se trata de porcentajes bastante inferiores a los que se van a lograr en 2025: un 10,8% en las compraventas, y un 16,7% en las hipotecas.

Por tanto, y debido al desfase antes indicado, bajará por encima de la mitad tanto el número de compraventas como el de hipotecas firmadas por los interesados.

Con este panorama, el experto no duda en subrayar que “la accesibilidad a la vivienda continúa siendo el gran reto”. Es decir, “la capacidad del país para aumentar la oferta, simplificar la promoción y generar vivienda asequible”.

Cierto que, durante los últimos años, los hogares han logrado ahorrar. Pero ese dinero lo están usando más para consumo, no para vivienda.

“Aunque la fortaleza del empleo ha sido una de las palancas que han permitido un elevado ahorro, esto no se ha traducido en una capacidad de acceso creciente a la vivienda para todos los segmentos”, indica Font.

Y, sobre los tipos de interés, sostiene que “la moderación de los tipos ofrece mejores condiciones de financiación pero, de nuevo, esto no es garantía de acceso masivo a la vivienda para todos”.

Por último, el experto inmobiliario hace hincapié en que el desajuste entre oferta y demanda impacta sobre todo en las finanzas más modestas.

“España crea cada año más hogares que viviendas, y este efecto genera una brecha acumulativa que la actual producción es incapaz de estrechar”, concluye