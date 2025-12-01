Un economista, sobre el impacto de la gripe porcina en el precio del jamón para Navidad: "Va a salir más barato"

Las claves nuevo Generado con IA El brote de peste porcina africana en Collserola (Barcelona) ha provocado la muerte de 14 jabalíes y amenaza con graves consecuencias para el sector porcino español. Varias naciones, como Japón, México y Estados Unidos, han suspendido o restringido las importaciones de carne de cerdo española para evitar la propagación del virus. La reducción de las exportaciones obliga a la industria a buscar alternativas, por lo que se prevé que el precio del jamón baje y sea más barato en Navidad. El precio de otras carnes como la ternera ha subido un 17,8% en el último año, lo que contrasta con la posible bajada del jamón debido al brote de peste porcina.

La aparición de 14 jabalíes muertos en Collserola (Barcelona) en los últimos días ha provocado un brote de peste porcina africana que puede desencadenar en graves consecuencias para el sector porcino.

En primer lugar, el impacto económico de las exportaciones, ya que España es el primer productor de carne de cerdo de la Unión Europea (UE) y el tercero del mundo. En este sentido, el economista Javier Díaz-Giménez cree que algunos mercados extranjeros van a suspender las importaciones desde España de productos originarios del cerdo por precaución.

En consecuencia, al reducirse la venta de jamón al extranjero, la industria se ve obligada a buscar una alternativa a toda la producción, subiendo la oferta y bajando el importe. Así, el experto prevé en La Mirada Crítica que "el jamón nos saldrá más barato estas navidades".

Cierre de las exportaciones

"Para entrar en Estados Unidos, un particular no puede llevar en un bolso una pata de jamón ibérico por motivos de salud pública, por lo que con esta peste porcina el mercado de exportación con Estados Unidos va a cerrarse con más motivo". indica.

Por lo tanto, Díaz-Giménez asegura que "las autoridades locales quieren protegerse, así que van a cerrarse mercados con España y los comercios tendrán que bajar los precios".

Japón y México han sido los primeros en suspender las exportaciones con España. En paralelo, Estados Unidos, Reino Unido o Corea del Sur van a limitar sus restricciones a la zona afectada por el foco. La evolución de los cierres dependerá de la fuerza de la propagación del brote en las próximas jornadas.

El precio de la carne en España, en cambio, se ha disparado en los últimos meses. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la ternera ha subido un 17,8% con respecto al año anterior.

Cifra que supone un reto de cara a las navidades, época en la que es habitual incluir en el menú platos estrella como el cordero o el cochinillo. Sin embargo, los precios podrían descender con la irrupción de la peste porcina.

Este virus se ha reproducido en España 31 años después de que se produjera el último caso, aunque el último que tuvo especial repercusión tuvo lugar en 1960, provocando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) prohibiera la exportación de carne de cerdo española durante tres décadas.