Alexander, camionero de rutas internacionales, sobre los sueldos: "La gente cree que se gana 5.000€, está mal pagado"

Montaje con una imagen de archivo de un camionero y una imagen de Alexander. iStock

Las claves nuevo Generado con IA Alexander, camionero ecuatoriano en España, realiza rutas internacionales diarias a Francia y valora poder dormir cada noche en su casa, pese a la exigencia del trabajo. El sector del transporte sufre una escasez de trabajadores y aunque los camioneros son esenciales para la economía, Alexander señala que el salario está sobrevalorado y no se ganan los 5.000€ que muchos imaginan. Alexander percibe entre 2.500 y 2.700 euros al mes y defiende que, aunque el trabajo es duro, lo importante es la experiencia, la profesionalidad y estar en una empresa que valore a sus empleados. El camionero anima a jóvenes e inmigrantes a formarse en esta profesión, ya que hay mucha demanda y oportunidades laborales en el sector.

Debido a la gran escasez de trabajadores que hay en el sector, los camioneros hoy en día están bastante bien valorados.

Al fin y al cabo son profesionales que tienen un papel vital dentro del funcionamiento y transporte de los negocios y mercados.

Así, Alexander, un camionero ecuatoriano que vive en España, lo tiene claro sobre si está satisfecho con su trabajo. "Me lo volvería a sacar, hago lo que me encanta y por eso lo recomiendo", confesaba en el podcast Rutas de éxito.

Camioneros en España

La profesión de camionero es esencial para el funcionamiento de la economía. Su trabajo implica largas jornadas al volante, cumplimiento estricto de horarios, descanso regulado y una gran responsabilidad en la entrega segura de productos.

Una de las opciones que toman los camioneros es haciendo rutas internacionales, trayectos fuera de las fronteras para transportar mercancías a otros países, principalmente dentro de la Unión Europea.

Estas rutas requieren una planificación más compleja que implica cruzar varios territorios con normativas propias, gestionar controles fronterizos, manejar documentos específicos y pasar días o semanas lejos de casa.

Sin embargo, si bien Alexander hace rutas internacionales, él ha descubierto la manera para a pesar de eso dormir en su casa cada noche: hacer entregas a Francia y volver en el mismo día.

"Salgo de mi casa sobre las 5:30, cojo el camión cargado, subo a Francia cada día, descargo, cargo y luego me bajo", aseguraba Alexander. "Cada día la misma ruta y los mismos clientes, no cambia. A mucha gente le gusta y a mucha gente no le gusta. En un día hago unos 15 repartos".

De ese modo, aunque se dedica a cruzar la frontera todos los días, el camionero reconoce que lo que más disfruta de su profesión es poder dormir en su casa. "Es lo más bonito de trabajar siendo chófer de camión", afirmaba.

"Hay situaciones donde si eres soltero, pues te puedes ir a ser internacional, te ganas un poco más de dinero claro está, pero valoro mucho el dormir en mi casa".

A pesar de eso, su puesto atrae bastantes críticas dado que como lo muestra en redes sociales, muchas personas desprestigian su trabajo y consideran que no es internacional. "Dicen que un internacional es que pases 15 días fuera de tu casa", aseguraba Alexander.

"Mucha gente desprecia trabajos en no sé qué sentido. Que dicen que porque no hagas internacional, no eres un chófer profesional. O que si no has hecho 9 horas de conducción al día no eres un chófer profesional".

Incluso le han tratado de mentiroso por revelar que gana entre 2.500 y 2.700 euros al mes durmiendo en su casa cada día. "Me dicen que no puedo cobrar eso y que son 1.700 o 1.800 euros", indicaba.

"Creo que también va en lo que hablamos de experiencia o de cómo eres como trabajador y si estás en una empresa donde te valoren", aseguraba. "Un chófer profesional es que el que sabe hacer su trabajo bien, porque una cosa es hacerlo rápido y mal, otra cosa es hacerlo rápido y bien".

Al estar tan contento con su puesto de trabajo, Alexander no duda en recomendar que los jóvenes o inmigrantes se saquen el carnet y se animen a trabajar como camioneros. "Hay un montón de trabajo", reconoce.

No obstante, cuando se le preguntó si consideraba que los camioneros estaban mal pagados, el trabajador era sincero al respecto: "Bueno, sí que puede estar un poco mal pagado pero en el sentido también de que depende cómo eres como chófer".

"La gente cree que se gana 4.000 o 5.000 euros pero yo tampoco he probado lo de antes, pero antes si que se ganaba más dinero. Los tiempos cambian", señalaba.