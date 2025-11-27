María, dueña de una librería, sobre las ventas en el ‘Black Friday’: “Superamos los 600 paquetes en el almacén”

Las claves nuevo Generado con IA La campaña del Black Friday impulsa las ventas navideñas, multiplicando por diez el volumen de pedidos en pequeñas tiendas como la librería de María Vázquez. El aumento de la demanda obliga a los comercios a contratar más personal; se prevé la creación de al menos 127.000 empleos, el 80% de ellos temporales, principalmente en comercio, logística y hostelería. La acumulación de paquetes y la falta de personal dificultan la entrega a tiempo; repartidores y comerciantes afrontan jornadas largas y una sobrecarga de trabajo durante este periodo. El 90% de los nuevos contratos en estos sectores serán parciales, con un salario medio anual que se sitúa un 26% por debajo de la media nacional.

La campaña del Black Friday es el momento en el que gran parte de los españoles aprovechan para hacer sus compras navideñas.

Esto, para los dueños de los negocios supone un mayor nivel de ventas, pero también crea una necesidad de contratar a más personal. Así, esta época del año genera al menos 127.000 empleos, siendo el 80% de carácter temporal.

Así, María Vázquez , dueña de una librería, expresó al equipo de Informativos Telecinco que se encuentran desbordados con la cantidad de pedidos que aseguró "se multiplican por 10".

"Hay mucha mercancía"

Oficialmente el día del Black Friday este año es el 28 de noviembre, sin embargo, muchas tiendas empiezan con sus rebajas días antes, preparándose también para el lunes 1 de diciembre, Cyber Monday.

Así, los españoles aprovechan las maravillosas rebajas para comprar los regalos de Navidad. Esto se traduce en que muchos negocios, como el de Vázquez, que no están acostumbrados a tal volumen de compra, no tienen forma de enviarlos a tiempo.

Por esto, entre noviembre y enero se espera que se creen al menos 127.000 empleos, siendo el 80% de contrato temporal y sobre todo en sectores como el comercio, transporte, logística y hostelería, esto según un informe elaborado por la Federación de Servicios de Comisiones Obreras.

Vázquez, ha visto cómo en su pequeña librería "se multiplican los paquetes por 10", y cómo se acumulan por no tener suficiente personal para enviarlos: "Superamos los 600 paquetes en el almacén, por momentos, varios días".

La otra cara de la moneda son los servicios de entrega a domicilio que deben entregar todos los paquetes acumulados: "Estoy agobiada porque hay mucha mercancía, empiezan las rebajas y trabajamos muchísimo", confesó María Ángeles, que es repartidora.

Así, Bryan, otro repartidor, confesó que el problema es que no hay suficientes empleados como para conseguir entregar los paquetes a tiempo: "Hay muchas recogidas, necesitamos ser más para que se puedan sacar todos los envíos".

Estos negocios de repartidores cuentan con "jornadas largas y muy intensas", según comentaba una de las empleadas, por lo cual temen no conseguir más personal para estos días.

Por otro lado, un 90% de estos puestos de trabajo serán con contrato de tipo parcial con un salario medio en este sector constará de 20.274 euros anuales, según Comisiones Obreras. Esto se traduce en un 26% por debajo de la media.

A pesar de las precarias condiciones, los propietarios y dueños de comercios esperan poder contratar a más empleados para conseguir sobrevivir a esta ocupada época del año.