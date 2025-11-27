Manuel Zabala, experto en ahorro, sobre el Black Friday: “La clave no está en comprar más, sino en aprender a elegir mejor"

Las claves nuevo Generado con IA El experto en ahorro Manuel Zabala destaca la importancia de planificar las compras y analizar las ofertas durante el Black Friday, priorizando la calidad sobre la cantidad de adquisiciones. Según datos de Chollometro, más del 70% de los consumidores desconfía de algunas promociones, lo que ha impulsado un comportamiento más prudente y analítico durante los periodos de descuentos. Las categorías de electrónica y gaming son las más buscadas, concentrando tanto grandes descuentos como posibles engaños, por lo que Zabala aconseja comparar precios y verificar la fiabilidad de las tiendas. El pequeño comercio, aunque compite en precios con dificultad, se diferencia durante el Black Friday mediante especialización, atención personalizada y fidelización de clientes, apoyándose en la digitalización para participar en la campaña.

En un escenario donde el consumo digital se ha convertido en un hábito cotidiano, encontrar buenas ofertas se ha vuelto casi una habilidad necesaria.

Las campañas de descuentos, especialmente el Black Friday, han adquirido un peso enorme en la planificación anual de compras de muchos españoles. Sin embargo, distinguir entre un chollo real y una simple táctica de marketing no siempre resulta fácil.

En este panorama surge Chollometro, la mayor comunidad online de ofertas en España, un espacio donde usuarios y expertos rastrean, verifican y comparten descuentos con un objetivo claro: ayudar a comprar mejor.

El fenómeno Black Friday

Para entender cómo ha cambiado la forma de consumir durante estos eventos y qué prácticas ayudan a evitar caer en falsas gangas, hablamos con uno de los fundadores de la plataforma.

Manuel Zabala, en conversación con EL ESPAÑOL, analiza la evolución del consumidor y el papel que juega la información en las decisiones de compra.

"En los últimos años, hemos visto que los consumidores llegan al Black Friday más informados y más planificados, pero también más desconfiados ante la avalancha de ofertas y descuentos", explica el empresario.

Esa mezcla de planificación y cautela no es casualidad: más del 70% de los encuestados por Chollometro admite dudar de la veracidad de algunas promociones. Esto ha generado un comportamiento más prudente y analítico.

En cuanto a las categorías, las más tecnológicas siguen dominando el interés. "Electrónica y gaming siguen siendo las más buscadas por los usuarios, con 6.139.105 y 2.111.391 de visitas, respectivamente", afirma Zabala.

Este interés obliga también a estar más atento, porque es en estos productos donde se concentran tanto los grandes descuentos como los posibles engaños.

A pesar de esta mayor conciencia, siguen existiendo errores comunes cuando se intenta aprovechar las rebajas. Para Zabala, el principal problema es la improvisación: "El error más habitual es la falta de planificación".

En su opinión, la mejor defensa frente a las compras impulsivas es adoptar una estrategia clara: "La clave no está en comprar más, sino en aprender a elegir mejor".

Planificar, comparar y revisar antes de decidir, insiste, convierte un descuento llamativo en una oportunidad real.

En ese proceso de selección, la verificación juega un papel fundamental. Por eso, el cofundador de Chollometro insiste en la importancia de contrastar datos: "Lo más efectivo es analizar y comparar las ofertas".

Mirar la evolución del precio, comprobar la fiabilidad de la tienda, tener claras las condiciones de compra o leer las opiniones de otros usuarios son pasos esenciales para validar si un chollo merece realmente la pena.

Zabala también reflexiona sobre cómo el Black Friday afecta a los distintos modelos de comercio. Las grandes plataformas siguen liderando en volumen, pero el pequeño comercio conserva algo especialmente valioso: "la especialización, la atención personalizada y la fidelización".

"Cada vez más tiendas pequeñas se han digitalizado y participan en el Black Friday. De hecho, en Chollometro se pueden encontrar ofertas de comercios muy diversos", señala.

Aunque competir en precios es difícil, muchos comercios locales intentan diferenciarse con propuestas propias para atraer a un consumidor cada vez más exigente.

De cara al futuro, el Black Friday parece lejos de desaparecer. "Está evolucionando hacia un evento más planificado y menos impulsivo, pero sigue teniendo sentido ya que es uno de los momentos de máximo consumo", asegura.

Aunque las promociones se extienden a lo largo de todo el año, noviembre mantiene su relevancia como la fecha clave para ahorrar. En este contexto, la transparencia y la comparación rigurosa se perfilan como factores cada vez más determinantes.

Según Zabala, "el futuro del Black Friday no está en hacer más rebajas, sino en ofrecer información fiable y herramientas que permitan al usuario comprar mejor", subrayando la importancia de la información frente a la simple reducción de precios.