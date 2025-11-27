Un experto en consumo, sobre la subida de hasta el 28% en los precios antes del Black Friday: "No supone un ahorro real"

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio revela que los precios de los calendarios de adviento suben entre un 9% y un 28% antes del Black Friday para luego aplicar descuentos sobre precios inflados. Expertos advierten que la rebaja durante el Black Friday no supone un ahorro real, ya que los precios finales suelen ser más altos que los iniciales de septiembre. El coste de los calendarios de adviento más básicos ha aumentado casi un 185% en cinco años, reflejando una tendencia generalizada de encarecimiento en productos básicos debido a la inflación.

El Black Friday siempre ha generado mucha controversia. ¿Supone una rebaja de precios real o es una campaña de marketing para aumentar las ventas? Según un estudio de Roams, los calendarios de adviento presentan un encarecimiento medio que oscila entre el 9% y el 28% respecto a su primer precio.

Así, cuenta la empresa especializada en ahorro, los precios se elevan en septiembre u octubre y vuelven a descender para el Black Friday, pero el importe final es, en general, más alto que el precio inicial.

Según, Gonzalo Blanco, experto en consumo de Roams, el truco es el siguiente: “El descuento se aplica, por tanto, sobre un precio previamente inflado, lo que provoca que el consumidor perciba una oferta que, en realidad, no supone un ahorro real”.

El calendario de adviento ha subido casi un 200%

El estudio analiza la evolución del coste de los calendarios de chocolate de marcas como Lindt, Ferrero, Kinder o Kitkat. En concreto, refleja que una firma sube los precios a principios de octubre hasta los 40 euros de media y, más adelante, a finales de noviembre, se reduce a 27,49 euros. En cambio, la clave está en que a principios de septiembre el importe medio es de 19,80 euros.

Por ello, según Blanco, "muchos calendarios premium etiquetados como 'rebaja' cuestan más que en septiembre. La lectura es clara: no todo lo que se vende como oferta lo es realmente". Un testimonio muy importante para preguntarnos si realmente estamos ahorrando, evitar compras compulsivas y aplicar un consumo inteligente de cara al conocido como 'Viernes negro', que se celebra mañana.

Subida de precios generalizada

Además, la subida de precios generalizada en España, también en los productos básicos, ha generado un encarecimiento de casi un 200% en cinco años de las chocolatinas que más ilusión navideña despiertan entre los niños e incluso los mayores.

"La inflación anual en España ha mostrado una tendencia ascendente, alcanzando sus máximos a mediados de 2022. Desde entonces, ha ido descendiendo y se ha movido en los últimos años en un rango estable del 2,3%", indica el experto.

En la actualidad, según los datos de inflación de octubre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios han escalado en España un 3,1% con respecto al mismo mes del año anterior.

El calendario de adviento más básico y dirigido al gran consumo ha pasado de costar 0,65 euros en 2020 a 1,85 euros en 2025, lo que supone un incremento del 184,6%, según el análisis de Roams.