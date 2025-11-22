"Cuando hay vacunas, hay vida”: la alianza que impulsa la Fundación ”la Caixa” para llegar a todos los niños

La Fundación ”la Caixa” ha situado la vacunación infantil en el centro de su compromiso social, movilizando recursos, empresas y ciudadanía para proteger a los menores de cinco años, cuya vulnerabilidad inmunológica los expone a enfermedades potencialmente mortales si no se les vacuna a tiempo. Este liderazgo se concreta en un modelo que transforma cada aportación en inmunización efectiva, favoreciendo la vida de los niños y el desarrollo de familias y países, con más de 11,7 millones de menores inmunizados en zonas vulnerables de África.​​

Desde 2008, la Fundación ”la Caixa” impulsa la Alianza para la Vacunación Infantil junto con Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates y la colaboración del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), convirtiendo la solidaridad en protección real para la infancia más vulnerable.

La iniciativa nace de una premisa sanitaria clara: la de que “los niños hasta la edad de cinco años no tienen inmunidad y, por lo tanto, cualquier enfermedad que puedan contraer inmediatamente puede causar la muerte”, según apunta Rafael Vilasanjuan, periodista y director del área de Traslación e Impacto de ISGlobal.

Esta circunstancia convierte en algo esencial, por tanto, vacunar a todos los niños menores de esa edad en cualquier contexto socioeconómico. Es un enfoque que integra la introducción y el acceso a vacunas esenciales y una estrategia adaptada al terreno que prioriza a quienes más lo necesitan, reforzando la equidad sanitaria como criterio rector.​​

Canalizar solidaridad

La alianza impulsada por la Fundación “la Caixa” canaliza en base a esta premisa las donaciones de cerca de 7.000 empresas de todo el territorio nacional como parte de su responsabilidad social corporativa, junto con aportaciones de ciudadanos solidarios, generando una base de apoyo amplia y sostenida en el tiempo.

Mediante la fórmula de matching fund 1 = 4, por cada euro donado, la Fundación ”la Caixa” añade otro euro y la Fundación Gates suma dos más, multiplicando por cuatro el esfuerzo de cada contribución individual. Este mecanismo de conversión filantrópica permite acelerar coberturas, reducir brechas y asegurar continuidad programática incluso en entornos frágiles o de difícil acceso.

Gracias a este esquema, en los últimos seis años la Fundación ”la Caixa” ha financiado el 100% del gasto de los programas de vacunación contra la neumonía en Mozambique y el 25% en Etiopía durante 2021 y 2022, impulsando coberturas que salvan vidas en los lugares de mayor riesgo.

En total, la alianza ha permitido inmunizar a más de 11,7 millones de niños en África, en su mayor parte frente a patógenos responsables de neumonía, la principal causa de mortalidad infantil por infección a nivel global. Este impacto se alinea con el Día Mundial contra la Neumonía, que cada 12 de noviembre recuerda que la vacunación es una herramienta esencial para proteger a la infancia en contextos de gran vulnerabilidad.​

Llegar a los ‘cero dosis’

La prioridad operativa es alcanzar a los niños ‘cero dosis’, aquellos que no han recibido ninguna vacuna del calendario y concentran el mayor riesgo de mortalidad infantil si no se actúa a tiempo.

Para lograrlo, la alianza potencia el trabajo con organizaciones comunitarias que identifican barreras locales —geográficas, culturales, logísticas— y ajustan estrategias de última milla, llevando la inmunización “allí donde se necesitan soluciones específicas” y con conocimiento de terreno. Como subraya Vilasanjuan, “el reto principal es poder llegar a todos” porque “si vacunamos a todos los niños, evitamos que muchas de las enfermedades infecciosas circulen por el mundo, incluyendo también nuestros países”.​​

Desde 2014, ISGlobal se incorporó a la alianza como socio estratégico para traducir evidencia científica en decisiones tangibles, mejorando estrategias y ampliando coberturas con eficiencia y calidad. El rol de la institución, por tanto, es más técnico: trabajar en ciencia y conocimiento, “expresar lo que vemos en el terreno” y llevarlo a la Alianza Mundial para “mejorar las estrategias que se ponen en práctica”.

Esta cooperación refuerza la credibilidad, la medición de resultados y la capacidad de adaptación ante retos cambiantes, desde la introducción de nuevas vacunas hasta la respuesta a brotes.​​

Compromiso renovado en 2025

En 2025, la Fundación ”la Caixa”, primer socio privado de Gavi en Europa, renueva por decimoséptimo año consecutivo su compromiso con una aportación anual que duplica todas las donaciones realizadas a la alianza, consolidando una base de financiación estable. La Fundación Gates, a su vez, mantiene su compromiso de duplicar esos fondos canalizados a Gavi en 2025, asegurando la continuidad del esquema 1 = 4 que ha demostrado eficacia y escalabilidad.

Y es que la vacunación infantil se reivindica como bien público global: inmunizar a todos los niños reduce la circulación de enfermedades en todo el mundo, también en los países donantes, y convierte cada aportación en protección compartida para comunidades interconectadas.

Como indica el director del área de Traslación e Impacto de ISGlobal, “hay que combatir la idea de que esto es un gasto”, porque “es un dinero que hace que la salud sea realmente global y que mejoremos todos”, recordando además que “la evidencia nos está llevando a demostrar que, cuando hay vacunas, hay vida”.