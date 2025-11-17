Jesús, dueño de un negocio de zanahorias con 49 empleados: “Este año llegamos a facturar 9 millones de euros”

Jesús Muñoz es dueño de la empresa Muñozval, una empresa familiar dedicada a la producción y distribución de hortalizas, especialista en puerro y zanahoria.

La empresa, compuesta por 49 empleados, comenzó su actividad hace 40 años y a día de hoy buscan nuevas formas de innovar y acercar su producto al consumidor.

De esta manera, Muñoz habló en el podcast Búscate la Vida, con José Elías Navarro y Eric Ponce, sobre la trayectoria y gestión de su empresa, además de enfatizar los problemas que puede conllevar la fusión de negocios y familia, al igual que el futuro de Muñozval.

"Somos una empresa chiquita"

Muñoz señaló que el inicio de su empresa realmente fue con las patatas. Comentó que se dedicaban a producir este tubérculo "a mano": "Vuelcas los sacos en el suelo con un horquillo, echas unos barreños de ahí a la báscula y de ahí a un saco de 10 kilos".

Sin embargo, comenzaron a dedicarse a la zanahoria hace 20 años que se "lavaba a mano y se embolsaba a mano", tarea que ahora se realiza con maquinaria.

Así, poco a poco la empresa se fue abriendo a más cultivos como judías, melones, sandías y zanahorias. También, los métodos de producción fueron avanzando, llegando a involucrar sensores de humedad, drones y sistemas GPS que permiten ahorrar hasta en tiempo y coste en la siembra.

Además, quieren incorporar sistemas y proyectos nuevos que permitan igualmente mejorar el nivel de producción de la empresa.

"Nosotros somos una empresa chiquita, pienso que habrá 20 empresas como nosotros en España", comentó el empresario al ser preguntado si existen muchos otros negocios similares al suyo.

Especificó que considera que solo hay "20 empresas" similares a la suya explicando que "yo digo como la mía en tema de zanahoria, puerro y tal".

Añadió que se considera una empresa pequeña porque "en el último conteo somos 49 personas y facturamos 9 millones de euros, somos chiquitos".

No obstante, destacó sobre la gestión de la empresa que "si falla alguno, siempre tienes repuesto". Ejemplificó esto señalando que "en el campo son siete personas y saben todos de todo, pero no me suelen fallar".

De izquierda a derecha: Eric Ponce, empresario, Jesús Muñoz,director general de Muñozval, y José Elías Navarro, empresario. YouTube (@blvpodcast)

"A fecha de hoy tengo un buen equipo", comentó el director general de Muñozval, recalcando también que tiene empleados desde hace más de 20 años por lo que no hay mucha rotación.

Desveló que su clave para evitar que la gente decida irse de su empresa es que "a la gente tienes que darle responsabilidad y por supuesto pagarles, pero yo pienso que miran más responsabilidad y dejarles hacer, que ellos vean y se sientan capaces de hacer lo que sea".

"Éramos 4 y solo quedo yo"

Sobre llevar una empresa que "comenzó siendo familiar", el empresario aclaró que es algo complicado, principalmente porque no siempre existe un interés por parte de la familia en la actividad que realiza la empresa.

En su caso, manifestó que "nosotros éramos cuatro hermanos y ahora estoy solo yo, ellos iban por un camino y yo iba por otro". Además agregó que muchas veces es difícil encontrar que exista ese interés compartido entre los familiares.

"Es complicado trabajar con tu familia y luego verte fuera de ahí, es que hay veces que hay roce", apuntó el director de Muñozval.

En esa misma línea, habló sobre el futuro de la empresa a nivel familiar: "El que lo quiera que se lo gane". No obstante, comentó que incluso el hijo de uno de sus hermanos trabaja con ellos y que su hija aún es muy pequeña, pero que esta filosofía viene de que la empresa sea una obligación.

"Que nos dejen en paz un poco"

Otras de las cuestiones que se esconden detrás del manejo de una empresa, que expresó Muñoz, es la burocracia. Sobre esto, el director general no dudó: "Lo que hace falta, yo creo, es que nos dejen en paz un poquito, que no estén todo el día ahí encima".

Con esto, comentó que "Hacienda es lo único que funciona en este país (...) ¿Por qué no puede ir todo como Hacienda? Pues porque no quieren".

Finalmente, concluyó manifestando que no recomendaría montar una empresa como la suya en el ámbito rural: "No, no, porque le tengo aprecio (...), esto lleva su camino y es un camino largo".

"Yo todos los veranos, todos los días a las 4:00 de la tarde trabajaba y ahora tú mira los veranos que se pega la gente", ejemplificó Muñoz agregando que comenzó a trabajar desde muy joven incluso sin haber terminado sus estudios porque "no me gustaba, me aburría".

Sin embargo, considera que es apasionante su trabajo y su entorno en el que ha crecido, ya que comentaba que es con lo que creció y que "siempre escuchabas a la gente entrar y el ruido de la furgoneta y tal".