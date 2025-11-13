Lucas, gestor inmobiliario, sobre el alquiler de un local en Madrid: "Para pagarlo hay que facturar unos 1.000€ al día"

Montaje de Lucas y una imagen de stock de un alquiler. iStock

Son muchos los emprendedores que buscan iniciar su propio negocio en la capital tratando de atraer grandes clientelas y prosperar económicamente.

Sin embargo, antes de contratar trabajadores y ponerse manos a la obra por el negocio, es importante encontrar un buen local que esté en un sitio concurrido, con servicios y a un precio razonable.

Así, en un vídeo de YouTube (@kevungomeez69), un gestor inmobiliario llamado Lucas Tuttolomondo explicó cómo funciona el negocio de los alquileres de locales en Madrid.

Hogares de nuevos negocios

El mercado de alquiler de locales comerciales en Madrid ha experimentado una evolución significativa en los últimos años, impulsada tanto por la recuperación económica como por los cambios en los hábitos de consumo.

Las zonas más céntricas, como Gran Vía, Salamanca o Chamberí, siguen siendo las más demandadas, especialmente por negocios de retail, restauración y franquicias, lo que se traduce en precios de alquiler elevados y competencia feroz.

Por otro lado, los barrios emergentes ofrecen oportunidades más accesibles para emprendedores que buscan abrir negocios con menor inversión inicial.

Un factor clave que influye en este mercado es la normativa urbanística y fiscal de la ciudad, que regula desde los usos permitidos de los locales hasta los impuestos asociados al alquiler.

Las licencias comerciales, las tasas municipales y la flexibilidad en la contratación de arrendamientos son determinantes a la hora de decidir la ubicación de un negocio.

Además, la pandemia y la transición hacia el comercio electrónico han hecho que muchos propietarios reconsideren sus estrategias de alquiler, buscando locales versátiles que puedan adaptarse a distintos tipos de negocios.

De ese modo, en uno de los vídeos de su canal de YouTube, Kevin Gómez mostró la realidad de montar un negocio en Madrid. Por ello hizo especial énfasis en el mercado inmobiliario a la hora del alquiler de un local.

Para eso contó con Lucas Tuttolomondo, un gestor y asesor inmobiliario con gran experiencia en el área del alquiler de locales en la capital.

"Los locales tienen sus respectivas licencias", aseguraba Lucas. "Te permiten cafetería, poke, heladería, panadería...".

El experto señalaba cómo el funcionamiento de locales como el que mostraba era de pagar 25.000 euros de entrada y luego una mensualidad de unos 1.400 euros. "Este local que hemos alquilado por la zona te puede valer 1.800 o 1.900 euros", apuntaba.

De hecho, Lucas se encargó de explicar cómo el precio del local en Madrid se rige por el poder de explotación: "Se calcula por la rentabilidad que pueda hacer el local según la actividad que haga. Por ejemplo, un restaurante facturaría más que una cafetería".

"Entonces ahí el propietario como sabe la facturación que pueda tener el inquilino, puede subir el precio de la renta del local. No es lo mismo que las viviendas".

Kevin trató de preguntarle si había algún tipo de fórmula para saber cuánto tiene que pagar cada determinado negocio. "No es una fórmula, pero tú sabes que una cafetería no te va a facturar 20.000 o 30.000 euros. Es complicado. Va a ser menos", contaba.

El presentador del vídeo le cuestionaba si tenía que hacer unos 800 o 1.000 euros al día. Ante ese planteamiento, Lucas le indicaba: "Claro. Imagínate que con café...es complicado. Cuando uno quiere emprender, no es así".

Es decir, que haría falta que se facturasen entre 800 y 1.000 euros al día para que el negocio sea rentable o cubra tanto el coste del alquiler como los gastos.