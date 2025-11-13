Fundación MAPFRE cumple 50 años: así fueron las cinco décadas de la entidad dedicada a mejorar la vida de las personas

La entidad sin ánimo de lucro creada por MAPFRE está de cumpleaños. A lo largo de 50 años, la fundación ha dedicado más de 1.140 millones de euros en inversiones sociales que han impactado directamente en la "esperanza, salud, educación y bienestar" de 179 millones de personas.

Fundación MAPFRE, entidad no lucrativa creada por MAPFRE, cumple 50 años de existencia desde que, en 1975, surgiese la idea de crear un espacio para mejorar la vida de las personas.

Aunque el mundo ha ido cambiando a lo largo de estas décadas, marcadas por numerosas crisis, conflictos y hasta una pandemia, la misión de Fundación MAPFRE ha seguido intacta con el paso de los años. En cada circunstancia, la vocación de la entidad ha sido la misma: acompañar, apoyar y brindar oportunidades a quienes más lo necesitan.

50 años dan para mucho y esta entidad no ha perdido el tiempo. A lo largo de las décadas, la fundación ha invertido más de 1.140 millones de euros en distintas áreas, afectando directamente a 179 millones de personas de más de 30 países distintos, ubicados a lo largo de Europa, América y Asia.

El ámbito cultural es uno de los campos por los que Fundación MAPFRE apostó desde su creación, algo que se llegó a recoger incluso en sus estatutos originales. Desde aquel entonces, la actividad editorial ha sido una de sus facetas más reconocidas, de hecho, este organismo ha editado más de 2.800 obras impresas a lo largo de 50 años o, lo que es lo mismo, casi cuatro libros a la semana durante cinco décadas seguidas.

Uno de los campos editoriales a destacar de Fundación MAPFRE es el de la historia, debido a que cuenta con colecciones dedicadas a la publicación de fuentes documentales y también a grandes proyectos como las Colecciones MAPFRE 1492. En ellas se encuentran títulos relacionados con la historia de América, la presencia histórica de árabes y judíos en España y el Magreb, etc.

Con más de 500 obras sobre pintura, dibujo, fotografía, escultura o grabados, el arte es otro de los aspectos más destacados del ámbito editorial de MAPFRE. Sobre el arte también cabe destacar el gran número de exposiciones que ha llevado a cabo esta entidad a lo largo de su historia, con más de 700.

Las publicaciones técnicas dirigidas a divulgar el conocimiento sobre medicina, prevención de riesgos laborales e incendios, la seguridad vial, el seguro y la gerencia de riesgos también forman parte del abanico editorial de Fundación MAPFRE.

Proyectos de impacto internacional

Además del ámbito editorial, este organismo también ha destacado en sus proyectos sociales internacionales, marcados por su trabajo para tratar de erradicar la pobreza, potenciando el desarrollo de las personas a través de la educación, la nutrición y la salud. En este sentido, a lo largo de las últimas cinco décadas, Fundación MAPFRE ha colaborado con más de 80 entidades sociales que comparten este mismo objetivo, la mayoría de ellas en Latinoamérica.

El trabajo de esta fundación para paliar las crisis humanitarias también forma parte de su trayectoria. Algunas de las acciones destacadas en esta materia han sido el apoyo a los refugiados de la Guerra de Ucrania o su reciente actuación ante la dana en octubre de 2024. Para llevar a cabo este tipo de tareas, además de la propia inversión de MAPFRE, el organismo también cuenta con un ambicioso programa de voluntariado que se ejecuta en un total de 28 países.

SM El Rey acompañado de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Antonio Huertas, presidente de Fundación MAPFRE, José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid, y una representación de los voluntarios de la fundación. MAPFRE

Las campañas de sensibilización para promover la salud, la seguridad vial, la prevención de lesiones o la mejora de los conocimientos sobre ahorro e inversión también han destacado a lo largo de la vida de esta entidad, y, en ellas, se calcula que han participado más de 100 millones de personas desde 1975.

Los programas educativos de Fundación MAPFRE también han tenido un gran impacto en la sociedad a lo largo de estos 50 años. En este caso, la organización impactó directamente en la vida de 43 millones de estudiantes y profesores de 30 países.

La investigación va de la mano con la educación y, en este campo, este organismo ha apoyado una gran cantidad de estudios en las últimas cinco décadas. Entre ellos cabe destacar el Programa de Terapia Celular para el Tratamiento de la Lesión Medular o el proyecto sobre Terapias en las Fases Iniciales en la Enfermedad de Parkinson, desarrollado por la Fundación de Investigación HM Hospitales. En este ámbito también cabe destacar el Centro de Investigación Ageingnomics que Fundación MAPFRE puso en marcha en 2020 y que busca luchar contra el edadismo y ofrecer una mirada positiva del envejecimiento.

La inclusión laboral ha sido otro de los aspectos en los que esta entidad más ha trabajado en las últimas décadas. Ejemplo de ello es "Juntos Somos Capaces", un proyecto que ya ha permitido que cerca de 6.000 personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental puedan acceder a becas de formación y realizar prácticas en empresas.

Premios de la fundación

A lo largo de estas cinco décadas, Fundación MAPFRE también ha dedicado galardones para reconocer la aportación de las personas excepcionales a nuestra sociedad, entre ellos destacan los Premios Sociales de Fundación MAPFRE.

Premios Sociales

Además de estos reconocimientos, la entidad también cuenta con los Premios a la Innovación Social, que buscan impulsar la originalidad y novedad en el ámbito social como herramienta de cambio.