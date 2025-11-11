Una mujer latina que vive en Madrid, sobre su presupuesto mensual: “Necesito 4.000 o 5.000 euros para pagar todo”

La población de residentes latinoamericanos en España ha aumentado significativamente en los últimos años, tanto es así que ya llegan a un millón de habitantes que viven principalmente en Madrid y Barcelona.

De esta manera, las principales nacionalidades latinoamericanas presentes en España son Colombia, Venezuela, Perú y Argentina. Con esto, la periodista Thais Villas en el programa de El Intermedio entrevistó a varias mujeres latinas de distintas capacidades económicas.

En esta sección llamada Barrio Rico, Barrio Obrero contrastaron muchos testimonios de mujeres extranjeras que viven realidades completamente distintas a consecuencia de sus presupuestos mensuales.

"España es más cara"

Una de las mujeres latinas entrevistadas, residente en el barrio rico, reveló su presupuesto mensual para vivir: "Necesito unos 4.000, 5.000 euros".

Este testimonio contrastó con una mujer hondureña del barrio obrero que comentó que cobra "1.000 euros y pico, por ahí, tal vez un poco menos" y agregó con humor que aunque con ese dinero consigue vivir, "a veces no lo consigo".

Otra de las residentes del barrio obrero explicó a la periodista que para llegar 'a fin de mes', busca ahorrar en ciertas cosas o sustituir productos que se han encarecido por otros.

"Se deja de comer este mes tal cosa por esta otra que es más barata... este mes he dejado de comer pescado que está caro", comentó.

Mujer entrevistada por Thais Villas que necesita al menos 5.000 euros al mes para vivir. laSexta

En contraste, una mujer de California contó a la periodista que ella y su familia viven en un apartamento "ya pagado en su totalidad por nosotros" y confesó que fue "muy barato para nosotros y además lo tuvimos que reformar".

Con esto, señaló que al no tener que pagar alquiler, sumando la educación de su hijo que estudia en Pozuelo de Alarcón, Madrid: "Igual nuestro presupuesto son 3.000 euros al mes".

La mujer estadounidense comentó que considera que España es más barata que su país y que además "tiene unos lugarcitos donde puedes ir a comprar naranjas, manzanas, frutas... un mercado".

Sobre esta pregunta de si España es más barata o más cara que otros países, la mujer hondureña previamente entrevistada tuvo que ir en contra de la opinión de la americana. "A mí me parece que España es más cara".

Mujer de California entrevistada por Thais Villas. laSexta

"Yo cuando puedo ayudo a mis padres y les mando una cantidad y para ellos es bastante, o sea que hay diferencia, es bastante", confesó la mujer de Honduras.

La realidad es que como fue demostrado en esta sección de El Intermedio, los migrantes que llegan a España de distintos países son de perfiles sumamente diversos.

Según muestran los datos, los migrantes latinoamericanos que han llegado a ciudades españolas suelen ser de rentas bajas o medias con un nivel adquisitivo menor al de los españoles.

No obstante, cada vez son más los que llegan con un nivel adquisitivo alto y con educación universitaria.

Mujer hondureña que vive con 1.000 euros al mes. laSexta

Además, la mayoría de los trabajadores latinos se concentran en sectores como servicios, hostelería, construcción, agricultura y, después del proceso de homologación, en profesiones de docencia y sanitarias.

La llegada de estos migrantes que, por lo general, son personas jóvenes de entre 25 y 29 años con potencial para incorporarse al mercado laboral, lo cual permitiría paliar el envejecimiento de la población española.

Así, muchos de los extranjeros que llegan a España en búsqueda de oportunidades son un grupo cada vez más diverso y que buscan integrarse laboralmente, lo cual supone tanto oportunidades como retos.