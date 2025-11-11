Confirmado por Hacienda: 340 euros de deducción a miles de asalariados con sueldos bajos en España

Llegan buenas noticias para muchos trabajadores en España. El Gobierno ha aprobado una medida destinada a mejorar la situación económica de los trabajadores con salarios ajustados, que comenzará a notarse en la nómina de este mes.

Se trata de una deducción fiscal dirigida a quienes perciben los salarios más bajos, que puede llegar hasta 340 euros al año, según la 'Ley 5/2025', publicada recientemente en el BOE.

La iniciativa, que tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025, está pensada para quienes ingresan hasta 18.276 euros anuales, es decir, aquellos que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o menos.

Un pequeño alivio

El objetivo principal de esta deducción es reducir la presión fiscal que recae sobre los trabajadores con menores ingresos, con la intención de mejorar su poder adquisitivo y aliviar las dificultades económicas que enfrentan día a día.

La deducción funcionará de forma progresiva: los que ganen 16.576 euros o menos recibirán el importe completo de 340 euros.

A partir de esa cantidad, la ayuda se irá reduciendo poco a poco, restando 0,2 euros por cada euro que supere los 16.576, hasta desaparecer al superar los 18.276 euros.

Los beneficiarios no tendrán que realizar ningún trámite: la Agencia Tributaria aplicará automáticamente esta deducción en el borrador de la declaración de la Renta de 2025, que se presentará en 2026.

No obstante, Hacienda recomienda revisar el borrador antes de confirmarlo para asegurarse de que se incluyen todas las bonificaciones disponibles.

Este paso permite detectar posibles errores en los datos fiscales o en la aplicación de deducciones automáticas que podrían afectar al resultado final de la declaración.

El Ministerio de Hacienda subraya que la medida busca evitar que los trabajadores a tiempo completo que perciben el SMI tengan que pagar IRPF debido al reciente aumento del salario mínimo.

En un contexto marcado por la inflación y el alto coste de la vida, esta deducción representa un respiro económico muy necesario para quienes más lo necesitan.