Celia, autónoma con un beneficio de 13.338€ anuales: "Pasaría hambre si no tuviera mi trabajo por cuenta ajena"

Las claves nuevo Generado con IA Celia, creadora de contenido en redes sociales, ha facturado 17.946 euros y obtenido un beneficio de 13.338 euros en su primer año como autónoma. Los gastos e impuestos para Celia sumaron 4.556 euros, incluyendo 2.769 euros en IVA, 1.086 euros en la cuota de autónomos y 701 euros en asesoría. Celia afirma que sus ingresos como autónoma están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, por lo que necesita mantener su trabajo por cuenta ajena para poder vivir. La joven destaca la dificultad de emprender en España y considera excepcionales los casos de autónomos que logran grandes facturaciones durante su primer año.

Celia lleva un año como autónoma dedicándose a crear contenido en redes sociales. En estos 365 días ha experimentado la dureza de lanzarse a la aventura de trabajar por cuenta propia, donde depende de ella misma en todo momento y además tiene que pagar múltiples facturas que reducen considerablemente sus beneficios.

En su cuenta de TikTok (@pasionxcomer), la joven ha querido desglosar los ingresos y gastos que ha tenido durante su primer año como autónoma. Su objetivo es ofrecer el máximo de información para los trabajadores que están planteándose seguir su camino y "tengan dudas con respecto a tomar esta decisión", expone.

Aclara que el dinero que está generando es insuficiente: 17.946 euros de facturación y 13.338 euros de beneficio. Por eso, se ve obligada a mantener su trabajo como asalariada. "Pasaría hambre si no tuviera mi trabajo por cuenta ajena", asegura.

Pierde 4.556 euros en gastos e impuestos

Por lo tanto, sumando todos los gastos e impuestos que tiene que pagar, pierde 4.556 euros, de los que 2.769 euros son del pago trimestral del IVA, 1.086 euros de la cuota de autónomos y el resto por los costes de asesoría.

"Me he gastado 701,80 euros en asesoría, 1.086 euros por la famosa cuota de autónomos y eso que tengo la cuota reducida del primer año, así que estoy pagando entre 86 y 87 euros al mes; y 400 o 500 euros trimestrales en el IVA, que suma 2.769 euros en impuestos en un año", desglosa Celia.

Por lo tanto, señala que con el total de 13.338 euros de beneficio en un año como autónoma estaría ganando menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado actualmente en 1.184 euros brutos al mes. Entonces, no tiene otro remedio que desempeñar otro trabajo por cuenta ajena.

Sin este, añade, "sería bastante carente como para mantener una vida, pagar una hipoteca, una casa, un piso, un coche, cualquier gasto de persona adulta normal". En cambio, ella cuenta "con una nómina estable y esto es un extra porque al final son 1.000 y pico euros más todos los meses".

#emprenderenespaña #creadoresdecontenido #emprendedores #vidaautonoma ♬ sonido original - Pasionxcomer @pasionxcomer 💸 Mi primer año como autónoma: lo que NADIE te cuenta. He decidido enseñar lo que de verdad he ganado siendo creadora de contenido, para poner de manifiesto lo difícil que es ganar dinero con las condiciones actuales que enfrentan los autónomos. Facturación, impuestos, asesoría, cuota de autónomos… y el beneficio real que me ha quedado. No me quejo, sé que soy afortunada, pero también sé que muchos lo están pasando fatal para sacar su negocio adelante con lo que se paga en este país. 👉 ¿Crees que ser autónomo en España merece la pena? Te leo en comentarios 👇 #autonomos

Finalmente, lanza una reflexión a sus seguidores sobre la dura realidad de montar un negocio de forma autónoma en España y tilda como excepciones los casos de "empresas y autónomos que el primer año tienen 2 millones de facturación".

Precisamente, la cuota de autónomos ha generado un debate político en las últimas semanas desde que el Gobierno planteara subirlas y después diera marcha atrás. Asimismo, el Partido Popular ha propuesto una tarifa cero para los nuevos autónomos y dos años de exención tras ser padres.