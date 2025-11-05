Marc, agente inmobiliario: “Si vendo un piso de 100.000 euros me llevo una comisión de 6.000 euros”

Montaje de Marc con una pareja en una agencia inmobiliaria en una imagen creada con IA.

Agencias, no. Esto es lo que se puede leer en muchos carteles de viviendas que están en venta. ¿Y por qué lo hacen los vendedores? Porque no quieren que una agencia inmobiliaria se lleve un ‘buen pellizco’ si se encarga de hacerlo.

Aquellas personas que han confiado en agencias inmobiliarias saben de primera mano cuánta es la cantidad que se llevan por prestar sus servicios.

Y Marc, un experto inmobiliario, ha puesto sobre la mesa las cantidades que suele cobrar por vender inmuebles de diferentes precios.

Diferentes cantidades

Marc, en la red social TikTok, ha colgado un vídeo en el que una voz en off le pregunta acerca de las comisiones que se lleva cuando vende una vivienda.

Así, por un piso de 100.000 euros, se lleva una comisión “de 6.000 euros”. Y la misma va subiendo conforme el precio de la vivienda se incrementa.

De esta manera, y por una vivienda de 300.000 euros, se embolsa “12.000 euros”. Mientras que si se vende por 600.000 euros, la cantidad asciende a “25.000 euros”.

Por último, si la vivienda es vendida por un millón de euros, en su bolsillo cae la friolera de “50.000 euros”.

Llegados a este punto, conviene recordar que las comisiones por la venta de inmuebles en España suelen oscilar entre el 3% y el 7% del precio más IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). Normalmente, es el vendedor quien las paga.

Además, esos honorarios varían dependiendo de una serie de cuestiones como la propia agencia, los servicios que ofrece al cliente, y las características de la propiedad.