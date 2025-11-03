La Agencia Tributaria.

Confirmado por Hacienda: 50.000 euros de multa para autónomos y pymes que incumplan la nueva normativa

La digitalización fiscal obliga a pymes y autónomos a cumplir Verifactu antes de 2026 para evitar sanciones de hasta 50.000 euros.

Las claves
A partir de 2026, autónomos y pymes que no adapten sus sistemas de facturación a Verifactu se enfrentarán a sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio.

Verifactu regula el software de facturación, asegurando integridad y trazabilidad, mientras que la Factura Electrónica se centra en el formato del documento.

El Programa Kit Digital ofrece soluciones de facturación que cumplen con Verifactu desde el 1 de julio de 2025, ayudando a pymes y autónomos a evitar sanciones.

La digitalización del tejido empresarial en España trae consigo nuevas obligaciones fiscales que tanto autónomos como pymes no pueden ignorar.

La Agencia Tributaria ha confirmado que, a partir de 2026, quienes no adapten sus sistemas de facturación a la normativa Verifactu, contemplada en la 'Ley Antifraude', se enfrentarán a sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio.

Es importante aclarar que Verifactu y la Factura Electrónica, regulada por la 'Ley Crea y Crece', no son lo mismo, aunque a menudo se confunden.

Dos objetivos diferentes

Mientras la Factura Electrónica se centra en el formato del documento, exigiendo que las facturas sean digitales y estructuradas, Verifactu regula el software o programa de facturación, asegurando la integridad, trazabilidad y comunicación directa con Hacienda.

"El error más grave que una pyme o un autónomo puede cometer es minimizar la Ley Antifraude (Verifactu) solo porque la Factura Electrónica de la Ley Crea y Crece aún no tiene fecha", advierte José Manuel Fuentes, CEO de Cosmomedia.

El marco legal para Verifactu ya está en vigor y tiene fechas límites claras: el 1 de enero de 2026 para empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2026 para el resto de pymes y autónomos.

Por ello, los sistemas de facturación deben garantizar que ningún dato pueda borrarse o modificarse sin dejar rastro.

Además, Verifactu introduce un requisito técnico adicional: la inclusión de un Código QR en cada factura, que permite verificar su autenticidad y facilita la trazabilidad fiscal.

Por su parte, la Factura Electrónica aún no tiene un reglamento definitivo que detalle los requisitos técnicos.

Esto significa que, aunque será obligatoria en 'transacciones B2B', los plazos para su cumplimiento aún no han empezado.

Por ello, numerosos expertos recomiendan priorizar la adaptación a Verifactu antes que a la Factura Electrónica.

A su vez, el Programa Kit Digital está implicado en este proceso: las soluciones de facturación incluidas en el programa deben cumplir, desde el 1 de julio de 2025, con los requisitos de Verifactu.

Así, las pymes y autónomos pueden aprovechar la ayuda del Kit Digital para contratar un sistema que cumpla ambas normativas, evitando adaptaciones duplicadas y optimizando recursos.

En resumen, la prioridad para cualquier pyme o autónomo debe ser clara: cumplir con Verifactu antes de los plazos legales.

No hacerlo puede suponer sanciones de 50.000 euros por ejercicio, una cifra cinco veces superior a las posibles multas por incumplir la futura Factura Electrónica.

La cuenta atrás ha comenzado, y la adaptación al software fiscal es ineludible para evitar problemas con Hacienda.