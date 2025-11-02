Una española que recoge grano en Australia: "Cobro 655€ semanales, para ganar mucho echas más horas que un reloj"

Fotomontaje de Nerea en el campamento de recogida de grano en Australia. TikTok

Nerea (27 años) es una española que vive en Australia desde principios de 2025. En el país del canguro y de los koalas ha desempeñado distintos oficios para sumarse ahora a la temporada del grano australiano.

Tras acabar la carrera de Medicina, se marchó a la otra punta del mundo para ganar experiencia y ahorrar, ya que los salarios son netamente superiores a los de España.

De hecho, en un vídeo, la joven ha revelado cuál ha sido su primera nómina recogiendo grano en Australia. "He trabajado el lunes, el miércoles, el viernes y el domingo y he cobrado 655 euros brutos por 33 horas semanales, pero para ganar mucho dinero hay que echar más horas que un reloj", revela.

Condiciones mejorables

Nerea, por lo tanto, puede embolsarse alrededor de 2.500 euros brutos mensuales, aunque varía en función de las horas que trabaje. En comparación con el salario de un oficio de estas características en España, es una remuneración mayor. Sin embargo, la joven cuenta que no es oro todo lo que reluce.

"Lo que dicen de que en Australia se gana mucho dinero es cierto, pero con sus matices. Llegas a ese dinero porque trabajas muchas horas, en fin de semana y en unas condiciones de venirte al culo del mundo, en el desierto, donde no tienes ni un supermercado. Entonces, no tienes gastos", expresa.

En el país oceánico es muy común la cosecha de granos, principalmente de trigo y cebada, entre octubre y enero. Las jornadas pueden llegar a ser de hasta 12 horas, a cambio de una suculenta remuneración y de, en algunas ocasiones, alojamiento gratuito incluido para los trabajadores. Cabe destacar que Australia es uno de los principales exportadores de grano, en concreto a Asia y Oriente Medio.

Nerea revela que en esta primera semana de trabajo ha tenido la "suerte de trabajar un domingo y también que me han dado alojamiento gratis, no a todo el mundo le dan casa gratis", puntualiza.

Asimismo, se muestra exultante porque, a partir de ahora, "las nóminas son cada dos semanas, lo que significa que van a ser gordas", pudiendo cobrar más que el Salario Mínimo Interprofesional en España (1.184 euros) en la mitad de tiempo.

La protagonista ha trabajado como 'albañila', camarera, repartidora, granjera y en una fábrica durante su experiencia en Australia. Ha ahorrado bastante dinero, pero tiene claro que su vocación es ser médica y que esta experiencia es una transición entre la exigente carrera de Medicina y el inicio del MIR (Médico Interno Residente) en las fronteras españolas.