Un albañil sobre lo que ganaba antes en Bolivia y ahora en España: “Aquí son 1.300 euros al mes y en mi país 400 euros”

Montaje de un albañil de Bolivia con obreros de la construcción en una imagen creada con IA.

Las claves nuevo Generado con IA El sector de la construcción en España enfrenta una escasez de mano de obra, con una necesidad de 700.000 trabajadores según la Confederación Nacional de la Construcción. Un albañil inmigrante en España gana aproximadamente 1.300 euros al mes, en contraste con los 400 euros que ganaba en Bolivia, trabajando las mismas horas. El salario medio de un peón de albañil en España ronda los 1.200 euros brutos mensuales, pudiendo llegar a los 1.500 euros en regiones como Madrid, Cataluña o el País Vasco. La falta de interés de los jóvenes españoles por la construcción y el envejecimiento de la fuerza laboral podrían agravar la escasez de trabajadores en el futuro.

El sector de la construcción en España se enfrenta a una situación, cuanto menos, difícil y complicada. Y la misma no es otra que la falta de mano de obra. Más todavía si cabe cuando el relevo generacional se antoja difícil ya que los jóvenes no ven atractiva la profesión.

En concreto, y según los datos aportados por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), son necesarios 700.000 trabajadores. De ahí que inmigrantes procedentes de otros países ocupen estos puestos de albañil.

Uno de ellos fue entrevistado por Adrián G. Martín en su canal de TikTok sobre emprendedores y para emprendedores. Y fue directo en su pregunta: ¿Cuánto gana un albañil en España? “Su respuesta: “Unos 1.300 euros”.

Tres veces más

¿Son o no atractivos los salarios en la construcción para que haya necesidad de tanta mano de obra? Para responder a la pregunta, conviene indicar que el salario medio de un peón, sin especialización, está en unos 1.200 euros brutos mensuales.

Eso sí, dependiendo del convenio de la empresa, esa cantidad puede superar los 1.300 euros. Aunque, en esta ocasión, entran en juego una serie de complementos como pueden ser la peligrosidad o la antigüedad.

Si subimos de categoría, y ponemos el foco en los oficiales de primera, esa cantidad puede superar los 1.500 euros mensuales. Y otro dato que conviene reseñar es que, dependiendo de dónde se trabaje, las cifras pueden engordar.

Es el caso de Madrid, Cataluña o el País Vasco, donde los salarios pueden estar por encima de los números antes indicados.

Con todo, y según el convenio, el salario base anual del peón de albañil está en 18.457 euros. Cantidad que se reparte en 14 pagas (alrededor de 1.300 euros mensuales). Si hablamos de 12 pagas, esa cifra llega a 1.500 euros mensuales.

Adrián G. Martín vuelve a preguntar al albañil de Bolivia cuánto ganaba en su país de origen, haciendo la conversión a euros. Respuesta: “Unos 400 euros”. Por lo tanto, tres veces menos.

Ante tan abismal diferencia de salario, el influencer no duda en preguntarle sobre el número de horas que echaba tanto en Bolivia como en España. A lo que el albañil señala que “las mismas, ocho horas”.

Pese a la entrada de migrantes, su cantidad sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades del sector de la construcción.

Un problema que podría agravarse con el paso de los años si tenemos en cuenta que el 65% de las plantillas actuales tiene más de 45 años.