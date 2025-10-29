Xavier Abat, abogado: "Hacienda ha puesto a la venta viviendas embargadas desde 12.000 euros y con un 50% de descuento"

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda ha puesto a la venta un catálogo de inmuebles embargados con descuentos de hasta el 50%. El abogado Xavier Abat explica que los inmuebles pueden adquirirse a través del portal de subastas de la Agencia Tributaria. Para participar en las subastas se requiere un depósito previo del 10% del valor del inmueble. El portal de subastas de Hacienda es una alternativa atractiva para encontrar viviendas a precios reducidos.

En un momento en el que el mercado inmobiliario está por las nubes, Hacienda ha lanzado una nueva oportunidad para quienes buscan vivienda a precios reducidos.

Se trata de un amplio catálogo de pisos, casas y locales embargados que ahora se pueden adquirir a través del portal de subastas de la Agencia Tributaria.

Estos inmuebles, procedentes de embargos por impago de deudas o sanciones fiscales, se ofrecen con importantes rebajas que en algunos casos alcanzan hasta el 50% de su valor de mercado.

Una oportunidad única

El abogado Xavier Abat explica cómo acceder a estas propiedades: "Vas a Google, tecleas 'portal de subastas de la Agencia Tributaria' y vas al primer resultado".

Una vez dentro del sitio, el proceso es sencillo. "Se te abrirá este desplegable y le das a 'buscador de bienes en subastas de la Agencia Tributaria'", indica el experto.

En ese buscador se pueden encontrar desde inmuebles hasta vehículos o bienes muebles. "Aquí hay inmuebles, 328 ahora mismo. Hay 31 vehículos y también hay muebles", detalla Abat.

Para quienes busquen una vivienda, la clave está en seleccionar la provincia deseada y filtrar los resultados.

Por ejemplo, en Barcelona se pueden encontrar oportunidades llamativas. "Ahora mismo, lo primero que sale es este piso en Sant Pere de Ribes, de unos 50 metros cuadrados, por 36.000 euros. No está mal", comenta Abat.

En este caso concreto, la subasta concluye este mes, el 28 de octubre.

El procedimiento para pujar también es accesible. "Una vez aquí dentro, se abre la ficha de este inmueble y le doy a 'pujar'; se me abrirá la nota concreta del BOE", explica el abogado.

En ese documento oficial aparecen las condiciones y particularidades del bien.

Eso sí, participar en una subasta requiere un pequeño depósito previo. "Para poder pujar, como mínimo tendré que depositar en este y en casi todos los casos un 10%, unos 1.832 euros", precisa Abat.

Si nadie ofrece una cantidad superior durante los diez días que dura la subasta, el inmueble pasa a ser propiedad del postor.

Por último, antes de pujar es necesario registrarse en el portal. "Tendrás que darte de alta en este portal para poder consignar, pagar y recibir tu vivienda si has tenido suerte", concluye Abat.

Con cientos de inmuebles disponibles y descuentos significativos, el portal de subastas de Hacienda se ha convertido en una alternativa atractiva para quienes buscan vivienda a bajo coste o desean invertir en el mercado inmobiliario.