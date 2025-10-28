Un chef español en Andorra, sobre el dinero que gana: "En España se cobran 20.000 euros, aquí 50.000"

Las claves nuevo Generado con IA Un chef español se muda a Andorra y destaca que los sueldos allí pueden duplicar los de España, alcanzando entre 45.000 y 50.000 euros anuales. A pesar de mantener las mismas funciones laborales, las condiciones en Andorra son diferentes, con un mayor reconocimiento profesional. La escasez de mano de obra local en Andorra eleva la demanda de trabajadores extranjeros, mejorando las condiciones laborales. El sistema fiscal en Andorra es más favorable, con un rango impositivo del 10%, lo que hace que la mudanza sea una decisión acertada.

La búsqueda de mejores oportunidades laborales está empujando a un número creciente de profesionales españoles a probar suerte más allá de los Pirineos.

Andorra, con su calidad de vida y un mercado laboral cada vez más dinámico, se ha convertido en uno de sus destinos favoritos.

Entre quienes han hecho las maletas está un chef español que, tras mudarse recientemente al Principado, afirma haber encontrado una oportunidad profesional imposible de dejar pasar.

Una oferta única

Su profesión, chef, le ha abierto las puertas de un mercado donde los sueldos superan o incluso duplican los de España.

"Mi posición es alta, o sea, ronda entre los 45.000 y 50.000 euros al año. En España se cobran entre 20.000 y 25.000 euros", comenta el chef a Talent Match.

La diferencia salarial, sin embargo, no implica un cambio de funciones. "El puesto es el mismo. Lo que pasa es que las condiciones son completamente diferentes", añade.

Según el chef, la hostelería en Andorra disfruta de un reconocimiento que en España se ha ido perdiendo. "La hostelería en Andorra es mucho mejor que en España, lo que está considerado. Al final al profesional se le valora mucho más donde no lo hay", explica.

En su opinión, la escasez de mano de obra local obliga a recurrir a trabajadores extranjeros, algo que eleva la demanda y, con ella, las condiciones.

"Aquí, por desgracia, hay que tirar mucho más del extranjero que no es de Andorra. En España, como hay tantísima gente, el uso y el abuso de la hostelería siempre existe", señala.

En cuanto a la forma de trabajar, asegura que la calidad y la exigencia son similares, pero la mentalidad es diferente. "Es lo mismo, lo que pasa es que la gente viene a trabajar con otra mentalidad", señala.

En su experiencia, muchos profesionales emigran a Andorra no solo por dinero, sino también porque "están mucho mejor valorados".

El alto coste de la vivienda en Andorra es otro de los temas que menciona. "Yo no pago alquiler", dice, explicando que su empresa le proporciona alojamiento durante el primer año.

Aun así, advierte de que "no todos vienen con esas mismas condiciones", y que algunos terminan rechazando ofertas porque "es muy difícil encontrar aquí apartamentos a buen precio".

Respecto a los impuestos, el cocinero confirma que el sistema es más favorable: "El rango mío creo que está en el 10%".

Una cifra que, unida al salario, hace que su decisión de mudarse parezca, al menos de momento, más que acertada.