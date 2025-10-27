Un médico español que trabajó como camarero en Alemania: “El mes que menos gané fueron 2.200€. El que más, 3.200€”

Las claves nuevo Generado con IA Rafael Zafra, médico español, trabajó como camarero en Alemania ganando entre 2.200 y 3.200 euros al mes mientras convalidaba su título de médico. El salario medio bruto mensual en Alemania para trabajadores es de entre 4.000 y 4.300 euros, aunque descontados los impuestos se reduce. En Alemania, las propinas y el pago por horas extra permiten a los camareros ganar más, con propinas de hasta 150 euros por turno. Rafael destaca que en Alemania el cumplimiento de leyes laborales es riguroso, y que las propinas son parte esencial del salario de un camarero.

Alemania es uno de los países más atractivos para trabajar en Europa debido a sus altos niveles salariales. Eso sí, existen importantes diferencias dependiendo del sector, el nivel de cualificación y la zona donde se trabaje.

Así, el salario medio bruto anual está entre los 48.000 y los 50.250 euros. Es decir, entre 4.000 y 4.300 euros mensuales. Descontados los impuestos, esa cantidad se reduce a unos 2.700-3.000 euros mensuales.

“El mes que menos gané en Alemania fueron 2.200 euros. El que más, 3.200 euros”, comenta Rafael Zafra, un médico español que ha estado allí un año mientras convalidaba su título de médico.

Independencia económica

“He ganado más dinero que mis compañeros que se han quedado en España trabajando como médico”, continúa Rafael en un vídeo de TikTok.

No es la única razón que le ha hecho volver de Alemania con una sonrisa de oreja a oreja. En su disertación explica los motivos: uno, porque allí se cumple la ley; y, dos, por el sistema de propinas.

“En Alemania trabajar horas extra y que no te las paguen es la excepción y no la norma, como en España”, asegura. “Minuto que trabajas, minuto que pagan”.

Y el sistema de propinas es muy similar al de Estados Unidos: “El camarero paga un porcentaje de la cuenta al manager de modo que, si nadie da propina, pierde dinero. Pero, como hay cultura de propina, siempre sales ganando y mucho”.

¿Cuánto se gana de propinas? Pues depende del restaurante. “Si es un negocio que funciona bien, lo estándar son entre 50 y 150 euros por turno de noche”, explica.

Y se muestra ufano porque, además del dinero, se ha evitado problemas que hubiera tenido en su oficio de médico. “Dinero sin tener que estar 24 horas de guardia sin dormir, que la gente me grite en las urgencias, o me amenacen de muerte”, especifica.

Llegados a este punto, y poniendo el énfasis en las propinas, recomienda poner la mejor de las sonrisas a quienes las dan: “Los ciudadanos de países de Asia, Italia, Portugal y España no dan propinas. Tienes que dar un servicio adecuado, correcto, pero no te involucres más de la cuenta”.

¿Resultado? “He sido independiente económicamente, sin tener que depender de becas del Estado. He podido comprarme todo lo que me ha dado la gana. Ahora es momento de pasar página y continuar mi carrera profesional como médico”, concluye.

El sueldo de los camareros en Alemania depende de la zona en la que se ejerza la profesión. De media, puede percibir unos 2.400 euros mensuales brutos (entre 1.600 y 1.800 netos).

Por ejemplo, en la zona de Colonia, un camarero júnior percibe 27.897 euros brutos anuales (unos 2.325 euros mensuales). Con más experiencia, puede superar los 36.000 euros brutos (alrededor de 3.000 euros al mes).

Si ponemos en la ecuación las propinas, las horas extra, y que el empleo esté en zonas turísticas o con alto nivel de vida, ese camarero júnior podría llegar hasta los 3.000 euros mensuales.