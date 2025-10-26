Hillary Clinton, nacida el 26 de octubre de 1947, es Escorpio.

Reuters

Victoria Vélez, experta en horóscopo, advierte a los Escorpio el 26 de octubre: "Vigila las articulaciones"

La analista de psicoterapias de EL ESPAÑOL comenta cómo te irá en la salud y en el amor este domingo 26 de octubre.

Francisco J. Jurado
Las claves
Victoria Vélez, experta en horóscopo, advierte a los Escorpio sobre la necesidad de vigilar sus articulaciones el 26 de octubre.

Los Aries encontrarán una buena época para disfrutar organizando proyectos con entusiasmo y pasión, según la psicoanalista Victoria Vélez.

Para los Géminis, el amor se presenta como una experiencia de libertad y diversión sin restricciones, según las predicciones de la numeróloga pitagórica.

Los Leo deben prestar atención a compromisos familiares debido a un ambiente potencialmente tenso, advierte la experta en horóscopo.

Hay muchos temas que nos ocupan el día a día y no nos dejan pensar con claridad. Los más importantes son la familia, la salud, el amor, el dinero, los amigos y el trabajo.

El horóscopo nos puede ayudar a resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

La abogada y exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, cumple 78 años este domingo 26 de octubre. Por lo tanto, es Escorpio.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Tu entusiasmo será el motor de tu idealismo y beneficio".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "será una buena época para disfrutar de organizar tus proyectos con entusiasmo y mucha pasión".

Para los Tauro será un día en el que "tendrás la capacidad de imaginar y percibir lo mejor que puedes crear".

La numeróloga pitagórica asegura a los Géminis "en el amor quieres sentirte libre y a la vez divertirte sin tener que pedir permiso a nadie".

En los Cáncer, será un día en el que "las aventuras amorosas serán importantes para ti". Mientras que la experta asegura que los Leo deben poner "mucha atención a los compromisos con familiares porque el ambiente podrá estar un tanto encendido".

Mientras que para los Virgo "en el amor se espera mucha pasión y una manera dulce de mostrarla".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Te sentirás en tu salsa, ya que la libertad y el idealismo rodearán tus aportaciones en los proyectos tanto propios con conjuntos".

Mientras que los Escorpio deben "vigilar las articulaciones en la salud". Los Acuario tienen "la oportunidad de abrirse a nuevas experiencias muy originales".

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es directo: "Tu éxito depende de ti y de tu propia forma idealista y pausada de llevar a cabo tus planes".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio "la sensibilidad, percepción y grandes ideas creativas te ayudarán a conseguir tratos positivos con amistades de confianza".