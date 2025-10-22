Victoria Vélez, experta en horóscopo, sobre los Virgo el 22 de octubre: "Debes solucionar asuntos enrevesados"

Coque Malla, nacido el 22 de octubre de 1969, es Libra. Cavea Producciones

Hay diferentes asuntos que preocupan al ser humano desde que alcanza una cierta edad. Entre ellos, destaca la familia, la salud, el amor, el dinero, los amigos y el trabajo.

El horóscopo nos puede resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

El cantante español, Coque Malla, cumple 56 años este miércoles 22 de octubre. Por lo tanto, es Libra.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Lo más importante en estos momentos es la organización en tus actividades personales".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "es un momento para poner en marcha los nuevos asuntos que estás preparando para proyectos personales".

Para los Tauro será un día en el que "lo más importante es que tengas la seguridad y el equilibrio".

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis "tendrán que organizar sus ideas y planificarlas en el papel para que no se queden simplemente en el aire".

En los Cáncer, será un día en el que "el amor irá de una forma tranquila y muy agradable". Mientras que la experta asegura que los Leo deben "tener bastante cuidado en las conversaciones con otras personas, ya que podrían surgir malentendidos".

Mientras que para los Virgo "será un momento muy especial y para hablar con tranquilidad y solucionar asuntos enrevesados".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Lo más importante es la capacidad que tienes para alegrar a los demás".

Mientras que para los Escorpios "es un momento para mantener la concreción, el compromiso y la seguridad en las metas que te has propuesto". Los Acuario tendrán "una gran transformación en la forma de llevar a cabo tus trabajos y actividades.

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es directo: "Pondrás mucho entusiasmo en tus proyectos personales".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio su "perspicacia" les "ayudará mucho en todo momento" en lo que realicen.