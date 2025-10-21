Javi, albañil: “Los empresarios de la construcción tienen miedo de formar a los jóvenes y que se vayan en 15 días”

Montaje de Javi con unos jóvenes albañiles en una imagen creada con IA.

Las claves nuevo Generado con IA El sector de la construcción en España emplea a 1,5 millones de personas, pero enfrenta retos como la brecha de género y el relevo generacional. Javi, un albañil con experiencia, destaca el miedo de los empresarios a formar jóvenes por temor a que abandonen el trabajo rápidamente. La falta de mano de obra y una fuerza laboral envejecida limitan el crecimiento del sector, que necesita más mujeres, jóvenes e inmigrantes. Javi ha formado a numerosos jóvenes que ahora son autónomos, a pesar de los temores de las empresas sobre el compromiso de los nuevos empleados.

El mundo de la construcción sigue funcionando a pleno rendimiento en cuanto a empleo se refiere. Así lo demuestran los últimos datos, correspondientes al segundo trimestre de 2025, recopilados por Randstad.

En concreto, habla de 1,5 millones de personas ocupadas. Dicho de otra manera, 45.000 más respecto al trimestre anterior. En el último año, la ocupación ha aumentado un 3,1%.

Sin embargo, y de cara al futuro, hay dos temas que preocupan. Por un lado, reducir la brecha de género (las mujeres siguen siendo minoría aplastante, ya que sólo son 149.000). Y, por otro, el relevo generacional (el 55,5% del empleo en el sector de Construcción se concentra en trabajadores mayores de 45 años).

Miedo a la contratación

Javi empezó a trabajar en la construcción a la temprana edad de 14 años. Y lo hizo siguiendo la tradición familiar. Una familia que ha vivido dos graves crisis (la de 1989 y la de 2008).

En el podcast ‘Sector oficios’ ha contado su experiencia en el mundo del ladrillo y ha hecho mención a una serie de aspectos que hoy están afectando de manera notable al sector.

Uno de ellos, ya citado, es la falta de mano de obra. “La situación es difícil porque cada vez hay menos gente”, afirma en el vídeo publicado en YouTube.

Y añade: “La fuerza laboral está envejeciendo, y la edad media de un oficial de albañilería será de 55 años, seguro, o alrededor de los 50”.

Asimismo, hace hincapié en que los profesionales que siguen al pie del cañón tras sortear la crisis de 2008 son aquellos “que saben de todo y se consideran albañiles de toda la vida”.

Y recuerda cómo muchos otros no tuvieron otra opción que reciclarse e irse a trabajar a fábricas u otros trabajos. “Esta gente prefiere quedarse en esos empleos por la seguridad que les ofrecen, ya que pasaron por momentos difíciles durante la crisis, incluso como asalariados, al ver que no cobraban de la empresa”, rememora.

Respecto a la falta de personal, no duda en subrayar que lo que está provocando es que “el sector esté limitado y que las empresas no puedan crecer”. ¿Y por qué no crecen? “Por el miedo a contratar a nadie”, remarca.

Ese miedo no tiene una única causa, sino que hay varias, como relata Javi. Una de ellas se puede condensar en una frase: miedo a que el joven ‘salga rana’. Es decir, que “no sea responsable y que no se logre sacar el rendimiento esperado en su trabajo”.

La otra es que están preocupados porque enseñen y formen a alguien “para que esa persona ‘pegue la espantada’ y se vaya en quince días”. Por tanto, una pérdida de tiempo. Esto último no le ha obsesionado a Javi, que ha formado a muchos jóvenes.

“De hecho, muchos de ellos son ahora autónomos, me llaman, me preguntan y me agradecen la formación”, concluye.