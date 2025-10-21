Fran Serrano, experto en empleo: “La incorporación de más mujeres será clave para el sector de la construcción”

Trabajadoras en la obra en una imagen creada con IA.

Dos son los grandes desafíos a los que se enfrenta el sector de la construcción: uno, el relevo generacional; y, dos, la incorporación de la mujer en un campo claramente dominado por los hombres.

“El sector de la Construcción sigue enfrentando desafíos estructurales, como el relevo generacional y la brecha de género, que condicionan su crecimiento a medio plazo”, afirma Fran Serrano, responsable de Ingeniería de Randstad Professional.

Y añade “Promover la formación técnica, la atracción de talento joven y la incorporación de más mujeres será clave para garantizar la competitividad del sector en los próximos años”.

Sólo 149.000 mujeres

Que el sector de la construcción está dominado por los hombres es claro. En el segundo trimestre de 2025, 1,38 millones de ocupados son hombres, mientras que sólo 149.000 son mujeres. Así lo refleja un estudio de Randstad Research con datos del INE, el Sepe y la Seguridad Social.

Dicho de otra manera, el empleo femenino representa el 9,8% del total. Y se da en los diferentes segmentos como Construcción de edificios y Actividades de construcción especializada. Donde tiene algo más de peso es en Ingeniería civil (15%).

La incorporación de la mujer también sería una especie de ‘salvavidas’ para el sector si hablamos de relevo generacional. Y es que, en la actualidad, el 55% de los empleados tiene más de 45 años.

Desde el cuarto trimestre de 2019, el grupo de ocupados de 45 a 54 años ha superado de forma consistente al de 35 a 44 años.

En los tres segmentos antes indicados, la distribución por edad es similar. Sin embargo, Construcción de edificios tiene la estructura más envejecida, con un 60% de empleados mayores de 45 años.

Aunque cada vez hay más emigrantes en el sector, todavía predominan los ocupados españoles (1,04 millones). Eso sí, los ocupados extranjeros crecen de manera notable desde el segundo trimestre de 2020.

Así, han llegado a la cifra de 384.000 en el segundo trimestre de 2025, mientras que aquellos con doble nacionalidad alcanzan los 105.000.

En el conjunto del sector de Construcción, el 68% de los ocupados son españoles. Este porcentaje es más elevado en Ingeniería civil, donde alcanza el 79% y los ocupados extranjeros representan el 16%.

Por su parte, en Actividades de construcción especializada, los ocupados extranjeros son el 21%, mientras que en Construcción de edificios alcanzan el 32%.