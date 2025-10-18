Natalia, pescadera, sobre la nueva subida de la cuota de autónomos: "Yo no sé lo que es trabajar solo 8 horas al día"

Natalia trabajando en su pescadería y una imagen de la ministra Elma Saiz. Antena 3

Muchos autónomos se sienten perjudicados por lo complicado que resulta prosperar en España si eres un trabajador por cuenta propia. Además de la carga impositiva, tienen que pagar una cuota mensual que varía en función de los ingresos.

En este sentido, el Gobierno ha planteado nuevas subidas de cuotas para los autónomos para el periodo 2026-2031, lo que podría suponer un aumento del coste de entre 209 euros y 2.474 euros más al año.

Así, Natalia, una pescadera que lleva 33 años trabajando como autónoma, no sabe lo que es "trabajar solo 7 u 8 horas al día", afirma desde su pescadería en un reportaje para los Informativos de Antena 3.

"Ahogada en facturas"

Los más de 3 millones de autónomos dados de alta en la Seguridad Social trabajan sin un horario fijo, ya que su remuneración depende exclusivamente de lo que generen y no cuentan con la protección de la empresa.

Asimismo, ha cargado duramente sobre la posibilidad de que, además de todos los gastos que tiene que afrontar a día de hoy, tenga que pagar aún más a partir de 2026. Sostiene que actualmente ya está inmersa en una "lucha constante y diaria para llegar a fin de mes".

Esta profesional de la pescadería manifiesta que "vivo ahogada en facturas", incluyendo también la cuota que tiene que pagar actualmente o incluso los impuestos que le reclama el Gobierno por su negocio.

"Mis facturas no son solo los sueldos y los seguros sociales, sino que también es la gestoría, la luz, el agua... Es pagar el trimestre, el cuatrimestre...", protesta Natalia.

Propuesta abocada al fracaso

La intención del Ejecutivo, a través del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social -liderado por la ministra Elma Saiz- es activar un sistema que permite a los autónomos cotizar lo mismo que un trabajador que tenga unas condiciones salariales similares.

¿El objetivo? Mejorar sus pensiones, ya que según los últimos datos de este ministerio, los trabajadores por cuenta propia perciben una pensión 600 euros inferior, de media, que los empleados por cuenta ajena.

Sin embargo, la reforma para modificar el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) está todavía en una fase incipiente. Aunque el Gobierno apruebe la propuesta en el Consejo de Ministros, el Congreso deberá refrendar el cambio legal.

Esta posibilidad se antoja difícil. Por el momento, tanto el Partido Popular, como Junts, Vox e incluso Sumar -miembro del Ejecutivo- ya han anunciado que votarán en contra.