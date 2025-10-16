Victoria Vélez, experta en horóscopo, sobre el jueves 16 de octubre de los Aries: "Tienes los astros a tu favor"

David Castillo, nacido el 16 de octubre de 2025, es Libra.

Hay muchos aspectos que nos preocupan desde que nos levantamos y que hasta nos quitan el sueño. Entre ellos destaca la familia, amigos, trabajo, dinero, salud y amor. Las cosas importantes de la vida.

El horóscopo nos puede resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

En el caso del actor español David Castillo, es Libra, pues este jueves 16 de octubre cumple 33 años.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Será un día muy imaginativo y creativo, principalmente en cuestiones artísticas".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "tienes los astros a tu favor y te ayudan favorablemente, tanto en el amor como en tus actividades."

Para los Tauro será un día en el que "necesitas mucha libertad en la relación con las amistades".

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis tendrán "mucha comunicación" en el amor.

En los Cáncer, será un día en el que "tendrás una gran fortaleza y mucha bondad en todas tus acciones". Mientras que la experta asegura que para los Leo será "un día movido y difícil".

Mientras que para los Virgo será importante mantener "los compromisos con la pareja o la persona que tanto quieres".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Si tienes pareja le mostrarás todo tu cariño". Mientras que para los Escorpios es importante hacer "caso a la intensidad en tu forma de llevar y de actuar".

Los Acuario tendrán un día "intenso, pasional y también bastante idealista".

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es directo: "Te gusta ayudar a los demás y tu bondad es la que lucha contra las injusticias en este día con más fuerza".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio "tu mejor apoyo en este día será la amabilidad de tus amistades".