Landaburu rotunda sobre la subida de hasta 2.474€ a los autónomos: “No podemos pedir más a quienes menos tienen”

La reunión entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los agentes sociales y los sindicatos de autónomos no ha acabado en ‘fumata blanca’. Y todo porque el ministerio bajo la batuta de Elma Saiz ha planteado subidas de cuotas para los autónomos de manera progresiva para el periodo 2026-2031.

Es decir, que las cuotas mensuales cuando se cotice por la base mínima se elevarán entre 17,37 euros y 206,24 euros. La horquilla varía atendiendo a los rendimientos netos.

Dicho de otra forma, los autónomos tendrán que desembolsar entre 209 y 2.474 euros más al año durante 2026.

“Si queremos que la reforma del RETA [Régimen Especial de Trabajadores Autónomos] sirva para acercar la cotización a los ingresos reales, no podemos pedir más esfuerzo precisamente a quienes menos tienen”, ha subrayado María José Landaburu.

La secretaria general de UATAE (Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores), de esta manera, traslada su preocupación por el impacto que las nuevas tablas de tramos y cuotas planteadas que podrían tener sobre las y los autónomos con menores ingresos.

Tres millones de autónomos

La medida afectaría a más de tres millones de trabajadores que trabajan por cuenta propia. Recordemos que son 15 los tramos según los diferentes niveles de rendimiento. Y si se pone el foco en el próximo trienio (2026-2028), la subida será de 625 euros para quienes tengan menos ingresos, y de hasta casi 7.500 euros, para aquellos con más ingresos.

“Confiamos en que en las próximas reuniones podamos corregir estos desajustes y construir un modelo más justo y sostenible, donde se ponga de relieve la protección social del conjunto del colectivo”, ha remarcado Landaburu.

Asimismo, la secretaria general de UATAE ha sostenido que hay que simplificar el acceso a la prestación por cese de actividad. Desde su punto de vista, hay requisitos que la hacen prácticamente inaccesible para la mayoría del colectivo.

“Más del 80% de las y los autónomos son personas físicas sin asalariados, no podemos exigirles estar en la ruina para acceder a una prestación básica", indica Landaburu.

Y concluye: "Necesitamos un sistema que entienda la realidad de su actividad y les ofrezca una red de seguridad efectiva”.