Hugh Jackman, nacido el 12 de octubre de 1968, es Libra. Gtres

Victoria Vélez, experta en horóscopo, no se corta sobre los Cáncer: "Es un día para brillar ante los demás"

La analista de psicoterapias de EL ESPAÑOL analiza cómo te irá en la salud y en el amor este domingo 12 de octubre según tu signo del zodiaco.

Francisco J. Jurado
Muchos son los asuntos que nos preocupan en el día a día: el estado de salud, la familia, llegar a fin de mes, el trabajo... El horóscopo puede encontrar la solución y darnos respuestas, según nuestro signo del zodiaco.

La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

En el caso del actor Hugh Jackman, es Libra, pues este domingo 12 de octubre cumple 57 años.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "En el amor muestra tu seducción y cariño cercano, principalmente a la pareja".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "es momento para ocuparte de las inversiones y la forma de llegar a pactar con las personas asociadas".

Para los Tauro será un día en el que "mantener la vitalidad y potencia necesaria para negociar nuevas y creativas ideas".

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis tendrán "grandes inspiraciones desde tus percepciones".

En los Cáncer, será un día "para brillar ante los demás". Mientras que la experta asegura que para los Leo será importante la experiencia para "destacar con tus nuevas ideas".

Mientras que para los Virgo lo será guiarse "por la intuición en la conexión con otras nuevas personas que entrarán en tu vida".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Prepara tus temas con calma y equilibrio". Mientras que para los Escorpios "la intuición será tu mejor compañera ante los dilemas que tienes en estos momentos de tu vida".

Los Acuario sentirán que "es la mejor época para mantener las novedosas ideas al día"

Para los Sagitario, "lo más importante será mantener la armonía y la serenidad".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio "será un momento de mucha vitalidad para organizar los nuevos proyectos".