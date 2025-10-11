Una abogada no se corta y alerta a España sobre las herencias: "Haz el testamento cuanto antes, con 14 años ya puedes"

La abogada Laura Cobo y una persona haciendo el testamento.

Hacer el testamento es una tarea que todos deberíamos realizar en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, hasta que no se llega a una determinada edad o se sufre una determinada enfermedad no se toma conciencia de ello.

"Hacer testamento implica reconocer tu propia muerte y eso es complicado", así lo asegura Laura Cobo, abogada experta en herencias y conflictos familiares.

La abogada ha pasado por el podcast Seres Mortales para explicar todo lo que necesitas para entender una herencia y no perder dinero ni tener conflictos con familiares.

Uno de los puntos importantes de este manual es qué momento elegir para hacer el testamento. La abogada se moja: "No es fácil, pero cuanto antes mejor".

"A partir de los 14 años se puede hacer testamento, o sea que no hace falta ni ser mayor de edad", señala la abogada.

Cada situación es diferente pero, según la abogada, "si con 14, 15 o 16 años ya has heredado y tienes bienes entonces ya te interesa hacer testamento".

"Es verdad que con 14 años, salvo que tengas un gran patrimonio heredado o generado por ti, distribuirlo no suele ser tan necesario", matiza.

Más allá de la edad con la que se puede realizar, la abogada comenta algunas situaciones que hacen más necesario el hecho de hacer un testamento.

Algunos de ellos son tener hijos, bienes inmuebles como "una casa en propiedad", o empresas, ya que estas también se heredan.

La abogada recuerda que el testamento tiene funciones vitales que van más allá de la distribución de activos o bienes.

"En un testamento puedes nombrar un tutor para tus hijos", comenta. "Puedes nombrar alguien que administre la empresa o administre tu patrimonio si tus hijos son pequeños", añade.

El testamento permite organizar cómo será el futuro de los tuyos. "Nombrar un tutor o protegerlos de alguna forma es pensar un poco a futuro, también en la gente que se queda", afirma Cobo.