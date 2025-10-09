Victoria Vélez, experta en horóscopo, sobre los Tauro: "Debes dar por terminados muchos proyectos"

Karra Elejalde, nacido el 10 de octubre de 1960, es Libra.

Muchas son las preocupaciones del día a día: la salud, el amor, el trabajo, la familia, la economía. Todas estas son preocupaciones que durante nuestro día a día nos rondan. El horóscopo puede acercarnos a la solución y darnos respuestas, según nuestro signo del zodiaco.

La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

En el caso del actor Karra Elejalde, es Libra, pues este viernes 10 de octubre cumple 65 años

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Tu vitalidad será muy notable. Y mostrarás tu cariño a los demás y principalmente a la pareja".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "es un momento de equilibrio para mantener ideas innovadoras y con tu sensibilidad llegar a pactos benéficos en tus negocios".

Para los Tauro será un día en el que lo principal es "dar por terminados muchos proyectos y recordar momentos románticos con la pareja".

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis sentirán "retos": "Tu ímpetu será un fuerte y te ayudará a conseguir que los proyectos sean positivos".

En los Cáncer, será un día "sensible pero afortunado y con un amor pasional". Mientras que la experta asegura que para los Leo será importante "la magia que pueda volver los retos en sorpresas positivas".

Mientras que para los Virgo lo será mantener "la gran energía para preparar tus inversiones".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Tendrás que ocuparte de asuntos con asociados". Mientras que para los Escorpios "tus objetivos serán claros y las ideas para mantener la confianza tendrán que ser sencillas".

Los Acuario sentirán que "es un momento para disfrutar con la pareja al igual que al principio".

También será un momento "de ser firme y mantenerse en tus ideas" para los Sagitario, especialmente en el amor y con las amistades.

Por último, Victoria cree que para los Capricornio "es importante reflexionar sobre asuntos importantes en tu vida".