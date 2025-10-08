Victoria Vélez, experta en horóscopo, sobre los Aries: "Deben estar atentos a los malentendidos"

Miki Esparbé, nacido el 9 de octubre de 1983, es Libra.

La salud, el amor, el trabajo, la familia, la economía. Todas estas son preocupaciones que durante nuestro día a día nos rondan. El horóscopo puede aportarnos muchas respuestas a estas inquietudes, según nuestro signo del zodiaco.

La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

En el caso del actor Miki Esparbé, es Libra, pues este jueves 9 de octubre cumple 42 años.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Sentirás que necesitas cambios afortunados para innovar en la manera de llevar tus proyectos y asuntos propios".

Respecto a los Aries, Victoria cree que deben estar atentos "a los malentendidos" y que será "un día alegre y pasional".

Para los Tauro será un día en el que lo principal es moverse con "la experiencia que posees y que te expreses de forma realista y calmada".

La numeróloga pitagórica destaca que para los Géminis es importante estar "tranquilos con los demás" y que "tu percepción y fortaleza te permitan un contacto sincero".

En los Cáncer, será un día en el que tendrán "gran capacidad de expresión en las metas".

La experta asegura que para los Leo es "muy importante la seguridad y la fuerza con orden y equilibrio". Mientras que para los Virgo lo será mantener "el cariño con los demás".

Para los Libra, nuestra analista augura que "la serenidad y la importancia de la experiencia te ayudará en tus proyectos". Mientras que los Escorpio "tendrán emprendimientos novedosos con personas de confianza".

Los Acuario deberán mostrar "serenidad y pragmatismo" para "tu gran fortaleza en tus actuaciones".

También será un día de "percepción y fortaleza" para los Sagitario, especialmente para generar "mayor confianza en tus asuntos".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio "el orden y el equilibrio serán necesarios para mantener la serenidad y el amor sensible".