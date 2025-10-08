Isaac Sánchez, asesor financiero: "Si quieres invertir tus ahorros, recuerda que el oro está en máximos históricos"

Cada vez son más las personas que deciden invertir sus ahorros en busca de una mayor estabilidad económica y la ansiada libertad financiera de la que tanto hablan los expertos. Sin embargo, no todos saben por dónde empezar ni qué activos ofrecen seguridad real frente a la volatilidad de los mercados.

En este escenario, la voz de los especialistas adquiere un valor esencial. Entre ellos destaca Isaac Sánchez, inversor y fundador de Tu Oro Vale Más, que en redes sociales (donde se le conoce como @isharksanchez) comparte consejos prácticos sobre cómo proteger el patrimonio y entender el valor del dinero en tiempos de incertidumbre.

Durante una charla reciente, Sánchez fue directo: "Si quieres invertir tus ahorros, recuerda que el oro siempre está en máximos históricos". Con esta afirmación quiso subrayar que el metal precioso ha demostrado su fortaleza a lo largo de las décadas, incluso en momentos de crisis global.

El experto lo explica con claridad: "Si yo supiese si el oro va a subir o bajar un pelín, no estaría aquí". Una frase que refleja la imposibilidad de predecir con precisión los movimientos del mercado, pero también la convicción de que el oro mantiene un valor estable y duradero frente a otras opciones más volátiles.

Pensar en el largo plazo

Sánchez insiste en que invertir en oro no es una apuesta a corto plazo, sino una decisión estratégica. "Si compras hoy y vendes mañana, pierdes seguro", advierte. El motivo es que hay que afrontar una comisión de venta —que suele oscilar entre el 1 % y el 2 %— y pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

En su opinión, lo recomendable es hacerlo en Madrid, donde el impuesto es del 4 %. Aun así, recuerda que toda inversión a tan corto plazo está destinada a perder dinero. "El oro hay que mirarlo con perspectiva. No hablo de un año, sino de tres a cinco años", explica.

Esa visión a medio o largo plazo convierte al oro en una forma de almacenar valor y diversificar la cartera de inversión, especialmente en contextos de inflación o incertidumbre económica. Sánchez considera que es una de las decisiones más inteligentes que puede tomar quien quiera proteger su patrimonio.

Un activo que sigue generando riqueza

La compraventa de oro sigue moviendo miles de euros cada día. No solo para quienes lo adquieren como inversión, sino también para quienes deciden vender piezas heredadas o joyas que ya no usan. "La cotización del oro ha subido no solo en España, sino en todos los mercados internacionales", señala el inversor.

Esa tendencia ha llevado a que muchos ciudadanos acudan a establecimientos especializados para tasar el oro familiar que guardan en casa. Lo que antes era un simple recuerdo, ahora se ha convertido en una oportunidad de liquidez inmediata o en el primer paso hacia una inversión más consciente.

Los euros no son más que papel

En sus intervenciones públicas, Isaac Sánchez suele referirse al concepto de moneda fiat, es decir, el dinero emitido por gobiernos y bancos centrales que ya no se apoya en metales preciosos. Según él, el euro ha ido perdiendo poder adquisitivo año tras año.

"La moneda fiat, a día de hoy, no vale lo que creemos. Siempre lo digo: si os pudieran pagar la nómina en lingotes de oro, sería mucho mejor, porque los euros, para mí, no son más que papel", afirma con rotundidad. Su mensaje apunta a la idea de que el oro representa una reserva de valor real, mientras que las divisas tradicionales dependen de políticas monetarias cambiantes.

El mejor momento para invertir

A esta pregunta, el experto siempre responde lo mismo: "Ayer". Con ello quiere decir que no hay un momento perfecto, y que quien espera "la oportunidad ideal" corre el riesgo de quedarse fuera del mercado. "Si yo supiese cuánto va a subir o bajar el oro, no estaría aquí. Pero sí sé que, si compras hoy y vendes mañana, pierdes seguro", repite.

Sánchez insiste también en diversificar. A su juicio, los metales preciosos deben ocupar un lugar fijo en cualquier cartera equilibrada. "El valor del oro está ligado al de la moneda. Si sube la moneda, sube el oro. En cambio, la plata tiene un papel más industrial: se usa en robots, maquinaria o dispositivos electrónicos", explica.

De hecho, considera que la plata aún tiene recorrido: "Si comparas el precio del oro con sus reservas, y el de la plata con las suyas, te das cuenta de que la plata es barata. Está a tiempo de duplicar o incluso triplicar su precio".

Pocas inversiones han resistido el paso del tiempo como el oro. En épocas de inflación, recesión o conflictos geopolíticos, el metal precioso actúa como activo refugio. Su estabilidad lo convierte en un elemento fundamental dentro de una cartera sólida y equilibrada.

"El oro aporta seguridad y rentabilidad", subraya Sánchez. "No depende de decisiones políticas ni de bancos centrales. Es un valor universal". Y aunque el mercado financiero ofrezca rentabilidades más agresivas, el oro mantiene su papel como base de cualquier estrategia de preservación patrimonial.

Entre sus principales ventajas destacan la liquidez —puede venderse en cualquier momento—, la diversificación, la seguridad frente a crisis económicas y la facilidad de almacenamiento. "Ocupa poco y vale mucho, pero hay que ser precavido: tenerlo en casa también implica riesgos", advierte.

Cómo invertir en oro hoy

Existen varias formas de invertir en oro. La más tradicional es la compra física de lingotes o monedas, siempre con garantía de calidad mínima reconocida por la Unión Europea. También es posible hacerlo a través de acciones de empresas mineras, fondos de inversión o ETF vinculados al oro.

Cada modalidad tiene sus ventajas: el oro físico ofrece tangibilidad y control directo; los fondos y ETFs, en cambio, permiten operar de forma más ágil y sin preocupaciones de custodia.

Sánchez recuerda que lo importante no es tanto el formato como el propósito: "Invertir en oro es invertir en tranquilidad. No se trata de hacerse rico rápido, sino de proteger lo que ya tienes".

Con esa visión prudente y estratégica, el inversor español resume el consejo que repite en cada charla:

"Si quieres invertir tus ahorros, recuerda que el oro siempre está en máximos históricos. Lo importante no es predecir, sino proteger".