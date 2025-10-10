Adrián Díaz, empresario español en China: "Si un chino puede ganar 5.000 euros el resto de su vida, no te lo firma"

China es sinónimo de trabajo duro y de ser una sociedad estoica, donde es más importante la productividad y la rutina de trabajo que el placer y el disfrute. A este estereotipo se le suma un nuevo elemento: una ambición sin límites.

Adrián Díaz, un empresario español que lleva 19 años viviendo en el gigante asiático, es una de las voces más autorizadas sobre las particularidades de la mentalidad de la población china.

En este sentido, defiende que ellos quieren hacerse ricos y que no escatiman en esfuerzo. "Si a un chino se le propusiera ganar 5.000 euros gratis al mes el resto de su vida, no lo firmaría", afirma el emprendedor.

Ambición y ahorro

¿Por qué? Argumenta que en el país del dragón desean convertirse en ricos y que, si les ofrecen esta cifra, piensan que su potencial es mucho mayor. "Quieren mucho más", asegura en una entrevista con Uri Sabat en el podcast La fórmula del Éxito.

De este modo, insiste en que la gran diferencia con la sociedad occidental es su "mentalidad", sobre todo en cuanto al ahorro y a la riqueza.

"La riqueza para ellos es un escalón al que nunca llegan porque a medida que van llegando lo van alejando" porque siempre aspiran a más. Además, Adrián cuenta que "los chinos son la sociedad que más ahorra del planeta, de media un 50% de todo lo que ganan".

Eso sí, aclara que sí es una sociedad que hace ostentación de sus posesiones de "puertas para afuera" como en coches, móviles y relojes, pero que "de puertas para adentro son extraordinariamente ahorradores".

Falta de mano de obra

Adrián Díaz, que vive en el gigante asiático desde el año 2006, es consultor de desarrollo de negocio para empresas chinas. En este sentido, menciona en la entrevista un problema vigente en el país asiático que muchos desconocen.

Es cierto que es uno de los países más poblados del planeta, pero según este emprendedor "ya no hay trabajadores, falta mano de obra china. Me ha pasado que he puesto en marcha varias empresas en China y no hay trabajadores" porque el desempleo es inexistente.

Limitación en el número de hijos

Tras muchos años en los que el Gobierno chino ha limitado el número de hijos que pueden tener las familias por el exceso de población en el país, las políticas han cambiado recientemente a causa de una crisis de natalidad.

Ahora, las parejas pueden tener hasta un máximo de tres hijos, tras un decreto aprobado por el presidente Xi Jinping en 2021.