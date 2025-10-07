Victoria Vélez, experta en horóscopo, no se corta y alerta a los Tauro: "Debes evitar la nostalgia del pasado"

Garbiñe Muguruza, nacida el 8 de octubre de 1993, es Libra. Jesús Briones Gtres

Cada día pasan diferentes preocupaciones por nuestras mentes. La salud, el amor, el trabajo, la economía familiar. Por ello, muchos buscan soluciones en el horóscopo, que da respuesta a muchas preguntas según tu signo del zodiaco.

Para este primer martes de octubre, Victoria Vélez cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

En el caso de Garbiñe Muguruza, el miércoles 8 de octubre cumple 32 años. La tenista es, por tanto, Libra.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis de este martes: "Es el momento ideal para observar con atención proyectos con otras personas, llegando a acuerdos".

Respecto a los Aries, Victoria cree que deben mantener la tranquilidad y les manda un mensaje claro: "Tendrás fortuna con las amistades".

Para los Tauro será un día en el que la armonía les ayudará. "Debes evitar la nostalgia principalmente de algún asunto del pasado", apunta.

La numeróloga pitagórica destaca que para los Géminis es importante terminar "los asuntos importantes" y ocuparse de ellos y de "aumentar tu potencial".

En los Cáncer, será un día en el que conseguirán "una gran validación". Además, "tu potencial será reconocido por hechos del pasado".

La experta asegura que los Leo "tendrán un día brillante" y conocerán a nuevas personas que "se cruzarán en tu camino". Mientras que para los Virgo "la calma será muy positiva" durante este día.

Para los Libra, nuestra analista augura que "la lógica, el equilibrio y la pasión te moverán en un día diferente y especial". Mientras que los Escorpio "intimarán" gracias a su "sensibilidad".

Los Acuario mostrarán mucha "agilidad" y una "gran profundidad de ideas y pasión en los sentimientos".

También será un martes de "intuición y fortuna" para los Sagitario, especialmente en los "proyectos con confianza y fortaleza".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio "es un momento para sembrar lo que quieres crear y que las bases sean cálidas y amorosas".