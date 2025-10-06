Victoria Vélez, experta en horóscopo: "Será un día muy distinto a todo lo demás, tienes que tener paciencia"

Con la llegada del primer lunes de octubre, Victoria Vélez cuenta a EL ESPAÑOL cómo será tu día según tu horóscopo.

La analista de psicoterapias advierte a los Piscis para este lunes: "Podrán encontrar retrasos en todo lo que se refiere a situaciones familiares o a conversaciones que tienen que solucionar por malentendidos que ocurrieron en el pasado".

Respecto a los Aries, Victoria cree que el contacto con las amistades de hace tiempo "será favorable". Además destaca la "intuición benéfica" de estos.

Para los Tauro también será un día importante. "Traerán proyectos novedosos y cambios", según la experta. Y necesitarán ser "calmados", añade.

La numeróloga pitagórica destaca los "proyectos originales" de los Géminis, que necesitarán "mucha energía".

En los Cáncer, será un día lleno de conversaciones positivas. Además, Victoria lo califica como "un día afortunado, benéfico y de gran creatividad".

La experta asegura que los Leo deben "terminar las obras sin acabar" durante este lunes, mientras que los Virgo deben tener "confianza en su percepción".

Para los Libra, nuestra analista augura un día de "gran seguridad, equilibrio y fortuna". Mientras que recomienda a los Escorpio seguir su "intuición".

Los Acuario serán muy afortunados este lunes y "en el amor sentirán mucha pasión". "Deberán dejar que surja todo lo que desea", apunta.

También será un lunes de gran éxito para los Sagitario, en el que "te guiarán la sensibilidad y percepciones".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio será un "día muy distinto a todos los demás, pues su carácter tranquilo por lo general se verá enrollado en múltiples proyectos, siempre que tenga paciencia con los que le rodean", concluye.