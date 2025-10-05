José Luis Azañón, empresario: "Las bajas laborales se han convertido en la gran lacra de esta sociedad"

Muchas empresas son las que en España hablan de flexibilidad laboral como una fórmula exitosa, todo ello basado en la libertad y el bienestar, pero tras ella se encuentra una realidad que genera cierta preocupación entre gran parte de los trabajadores.

Se trata de la falta de control sobre las horas extras, así como la normalización del trabajo no remunerado, lo que ha hecho que desde los sindicatos se ejerza presión para que se apruebe el nuevo registro horario que hará que se tenga más control sobre la jornada laboral.

En La Sexta Xplica se ha tratado este asunto, debatiendo acerca de la libertad de elegir trabajo en España, así como en las condiciones laborales y las horas extraordinarias, donde el empresario José Luis Azañón ha sido contundente al respecto.

Tras comenzar recalcando que cada uno es libre de elegir dónde quiere trabajar, puesto que "nadie nos dice dónde tenemos que presentar el currículum", el propietario de la cadena de peluquerías "Rizos" se encontró con la respuesta del economista Gonzalo Bernardos: "En este país se trabaja donde se puede, y no donde se quiere".

Sin embargo, Azañón se mantuvo férreo en su postura y planteó la pregunta "¿Y si nosotros nos morimos trabajando no pasa nada?", lo que llevó a debatir sobre las horas extraordinarias. "Tú eliges hacer las horas que quieres, así que es muy diferente", respondía Bernardos.

No obstante, el habitual colaborador del programa desconocía que hay determinados sectores como el de la belleza y la estética, en los que el convenio prohíbe que los empleados hagan horas extras.

De ello precisamente se quejaba José Luis Azañón: "¿Por qué me tienen que prohibir si yo quiero hacer más horas extra y ganar más dinero?", al mismo tiempo que explicaba que ha recibido una gran cantidad de inspecciones de trabajo, en las que se hacía un análisis extremo del registro horario de sus empleados.

El empresario también criticó la cuantía de las multas por incumplir la normativa, asegurando que estas llegan a un nivel en el que para una pequeña y mediana empresa puede ser definitiva, llevándola incluso a "entrar en concurso y cerrar".

Finalmente, el propietario de la cadena "Rizos" no tuvo dudas a la hora de asegurar que "las bajas laborales se han convertido en la gran lacra de esta sociedad", por el gran impacto que estas pueden tener sobre las empresas.

Las bajas laborales siguen aumentando en España

En el pasado año 2024 hubo casi 9,2 millones de bajas laborales por enfermedad común en España, lo que supone casi el doble que en 2016, cuando alcanzaron los 4,9 millones de procesos de incapacidad temporal.

El incremento se repite en todos los sectores, territorios, edades y patologías, según los datos de la Seguridad Social en los últimos nueve años. Este aumento ha llevado a determinados sectores a intensificar sus discursos frente al fraude y el abuso del absentismo de los trabajadores.

Sin embargo, son muchos los factores que están provocando un auge de las bajas laborales, y es que han influido desde la pandemia sanitaria del coronavirus hasta la saturación de la sanidad pública, el crecimiento de los problemas de salud mental, el cambio generacional, etcétera.

Cuando hablamos de bajas laborales, nos referimos al derecho de los trabajadores a ausentarse de su puesto de trabajo por estar enfermos o haber sufrido un accidente, siendo acreditadas por un médico y remuneradas cuando hayan cotizado lo mínimo para ello.

Las bajas por enfermedad común de trabajadores están creciendo de forma continuada en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia del coronavirus. A finales de 2024, se llegó a experimentar un aumento del 88% con respecto a 2016.

Aunque aumentan las bajas y los días totales de trabajadores en incapacidad por enfermedad, no lo hace la duración media de los procesos, que se ha mantenido en el tiempo (e incluso reduciendo).

Las falsas bajas laborales

En España uno de los grandes problemas son las falsas bajas laborales, un fraude que se ha convertido en una gran preocupación para las empresas, especialmente entre aquellos autónomos que gestionan pequeños negocios.

Esta es una práctica que genera malestar y desconfianza, y es que, en muchas ocasiones, tras un conflicto laboral o una advertencia por parte del empleador, los trabajadores optan por solicitar una baja médica, incluso cuando no presentan síntomas de gravedad.

Para ello recurren a alguna excusa como "ansiedad", y durante ese periodo siguen haciendo actividades con normalidad como cursos, formaciones, etcétera, lo que hace que los empleadores duden de la legitimidad de la baja.

En este tipo de casos, el empleador se ve obligado a cubrir el salario del trabajador durante su ausencia, pero con el problema de tener esa ausencia del empleado, con lo que ello puede suponer en el aspecto económico.

Las bajas laborales fraudulentas tienen un impacto económico considerable, ya que las empresas asumen una parte significativa de los costes derivados de ellas, especialmente en los primeros días de la incapacidad temporal.

Estas suponen una carga económica para los empleadores, que instan a la Seguridad Social a que se pongan en marcha nuevas medidas que permitan tener un mayor control sobre estas bajas y a combatir un fraude que puede tener graves consecuencias para los negocios.

Aunque ya se han tomado algunas medidas para combatirlo, los empresarios siguen sin estar conformes con los resultados y exigen cambios que les permitan estar más protegidos frente a este tipo de fraudes.