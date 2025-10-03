Una joven estudiante, sin filtros sobre lo que quiere ganar: "15.000 euros al mes está bien para vivir muy a gusto"

Fotomontaje de una joven estudiante de una universidad privada y un grupo de personas en la cola del paro. La Sexta

Muchos jóvenes españoles están desesperados. Además de ser el país de la Unión Europea con una mayor tasa de paro juvenil, que asciende hasta el 23%, los bajos salarios y el precio de la vivienda hacen que emanciparse sea misión imposible.

En paralelo, hay casos de jóvenes con otras perspectivas y que se sienten ajenos a todos los obstáculos que afronta esta generación. Un ejemplo claro es el de una estudiante de ADE y Derecho que tiene muy claro el nivel salarial que quiere alcanzar en el futuro.

Así, ha afirmado con rotundidad en una entrevista con el programa El Intermedio que para ella un muy buen sueldo sería tener una nómina de "15.000 euros mensuales para vivir muy a gusto".

Primer sueldo de 3.000 euros

La periodista Thais Villas estaba realizando un reportaje sobre las diferentes aspiraciones de los estudiantes de universidades públicas y privadas. En el caso de esta joven, matriculada en un centro privado, quiso preguntarle qué sueldo querría tener una vez que termine la carrera.

"Yo aspiro a mucho. No sé lo que es normal porque nunca he trabajado, pero me gustaría un primer sueldo de 3.000 euros", ha declarado la chica.

Sin embargo, como todavía sigue estudiando, confiesa que no es del todo consciente del coste de su grado universitario o de los pagos que tiene que hacer en su día a día.

Ante la pregunta de cuánto cuesta su matrícula universitaria, dice que "cree que cuesta alrededor de 1.700 euros, pero no estoy segura porque se encarga mi padre".

Los jóvenes cobran menos que el salario medio

Por otra parte, aclara que no recibe paga semanal o mensual de sus padres, sino que les pide dinero cuando lo necesita.

"Siempre que necesito dinero para hacer algo el fin de semana, lo voy pidiendo y si me porto bien, me dan más", narra la joven. Y añade: "A veces me voy de viaje en fechas que no tendría que irme", cuando la reportera le pregunta por qué significa exactamente "portarse mal".

En este contexto, su caso choca de bruces con la media de los jóvenes en España. Según un informe del Colegio de Economistas y Fedea, un joven de entre 20 y 24 años cobra una renta bruta media de 15.364,17 euros, un 45% menos que el salario medio nacional de los españoles (28.049,94 euros).

En consecuencia, según el Consejo de la Juventud de España (CJE), nueve de cada diez jóvenes que han logrado independizarse lo hacen compartiendo piso.