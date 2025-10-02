Un asesor financiero alerta a España sobre la jubilación: “A los 40 tienes que tomarte muy en serio empezar a ahorrar"

Según Eurostat, los jóvenes no se pueden emancipar hasta más allá de los 30 años. Por ello, todo el dinero que consiguen ahorrar durante su veintena va destinado a reunir el dinero para poder alquilar o comprar una vivienda.

En este sentido, según Víctor Alvargonzález, asesor financiero y estratega de inversiones con más de 30 años de experiencia, no es crucial empezar a ahorrar desde que eres joven porque considera que "también hay que vivir y que no puedes amargarte así la vida".

Las previsiones económicas prevén que los jubilados del futuro dispongan de una prestación inferior a los retirados actuales, por eso, según este experto "a los 40 años sí tienes que empezar a tomarte muy en serio empezar a ahorrar" para que, en un futuro, dispongas de margen para el día que dejes de trabajar.

Ahorro e inversión

Eso sí, aclara que, "si se puede empezar a ahorrar desde muy pronto, mejor". Pero las "personas que tienen que pagar la hipoteca, los estudios de sus hijos, el campamento de verano o las vacaciones" no deberían someterse a esta presión cuando su lista de gastos es interminable.

"La gente joven que ya se acerca a los 40 años debería ser consciente y estar preocupada de invertir y ahorrar bien, pero que no hace falta jugarse la vida, se puede ser un inversor conservador", reflexiona Alvargonzález en el podcast Bolsillo.

De este modo, descarta que, cuando los jóvenes empiezan a conseguir independencia económica, dediquen gran parte de su salario a ahorrar dinero para su futura pensión. En cambio, insiste en destinarlo a la vivienda y a la familia.

Sin embargo, el socio fundador de Nextep Finance es consciente de que "la jubilación ya no está asegurada" y que por eso mismo, una vez que se cumplen los 40, una parte importante de la estrategia de ahorro debe girar en torno a los planes privados de jubilación.

Asimismo, relata que invertir es clave para mitigar la inflación. "Si sus ahorros están mal invertidos, no ganan nada y pierden la inflación. Al cabo de 10 años tienes un 30% menos de dinero si simplemente lo has dejado en un depósito", apostilla.

La gente de su edad, añade, ha cambiado de prioridades a nivel económico a medida que han envejecido. Cuenta que, ahora, entre los 40 y los 60 años, lo más importante "es un buen seguro médico y un buen asesor financiero".