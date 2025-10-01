Ximo, agricultor, sobre el nuevo control horario del Gobierno: "Lo único que va a provocar es que no se contrate personal"

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente la tramitación urgente del nuevo registro horario digital. Si la norma sale finalmente adelante, las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre para implantar un sistema que prohíbe los registros de jornada en papel.

Además, según recoge el Estatuto de los Trabajadores, las empresas que se pongan en contacto con los trabajadores fuera del horario laboral se arriesgan a multas de hasta 7.500 euros. Pero, ¿qué ocurre con los sectores que no pueden aplicar el control horario digital?

Uno de ellos es la agricultura, ya que en muchos campos ni siquiera hay cobertura. Así, Ximo Herrero, agricultor español, denuncia que "lo único que va a provocar esta norma es que no se contrate personal" por culpa de las trabas del Ejecutivo.

En el campo no hay cobertura

Este dueño de una explotación agraria en Valencia cree que el Ministerio de Trabajo debería haber consultado al campo cómo implementar el nuevo registro horario porque hay sectores en los que no se puede fichar digitalmente. "Nosotros de momento hacemos el registro en un papel, y nada más", explica.

"No sé de qué manera se va a poder fichar en una parcela porque no disponemos de ningún mecanismo para poder hacerlo". Y se pregunta, Ximo, irónicamente, en El programa de Ana Rosa: "¿Ponemos un ordenador en los árboles?".

El agricultor teme que el coste de la implementación de esta nueva legislación en materia laboral tengan que costearlo los empresarios del campo. "Si es con el móvil, necesitaremos algunas aplicaciones, que no sé quién las va a costear. Si va a ser a cargo nuestro, ya bastante ajustados estamos", protesta.

Al problema de fichar vía online se le suma otro inconveniente más: las jornadas de trabajo cambiantes en esta profesión, que depende de la meteorología, ya sea por lluvia o calor extremo.

"Cuando llueve o hace calor tenemos muchas pausas. En verano trabajamos hasta las 12 y luego por la tarde nos volvíamos a poner. No sé cómo se van a poder hacer esos registros", expresa Ximo.

Por lo tanto, con la información que hasta ahora se conoce sobre la inminente puesta en marcha del registro horario, este agricultor se muestra preocupado por la posibilidad de que "las explotaciones mecanicen más su producción y se creen menos puestos de trabajo".