Lucía, trabajadora de 31 años, estalla contra los precios de la vivienda: "Necesito 40.000€ para la entrada de una casa"

Lucía Paniagua es una joven de 31 años que vive en Valladolid y que, a pesar de que tiene un contrato indefinido, no puede independizarse de la casa de sus padres. Es cierto que podría compartir piso y repartir costes, pero no está por la labor.

Por lo tanto, su objetivo es comprar un inmueble, pero a corto plazo es misión imposible. Explica que para comprarse una casa de 200.000 euros, necesitaría ahorrar "en torno a 40.000 o 50.000 euros para la entrada" y que, según su salario necesita "5 años para ahorrarlo".

El precio de la vivienda en España marca récords históricos prácticamente todos los meses. Según Idealista, la vivienda usada subió un 14,8% en agosto respecto al mismo mes del año pasado, situándose en los 2.498 euros por metro cuadrado.

Sueldos insuficientes

Lucía argumenta que "las casas están muy caras, las condiciones de las hipotecas son muy duras para los jóvenes especialmente y el sueldo que tenemos hoy en día no va acorde a la vida que tenemos", puesto que la inflación crece más rápido que los sueldos.

Así, en el programa de Ana Rosa, la experimentada periodista le ha preguntado a esta trabajadora cómo es su relación con sus padres, ya que todo apunta a que seguirá viviendo con su familia hasta más allá de los 35 años.

Lucía ha respondido que, afortunadamente, "tengo buena relación con mis padres, pero al final llegas a una edad en la que las personas necesitan independencia, su espacio propio y llevar su vida como todos la han llevado anteriormente".

De hecho, esta vallisoletana prefiere vivir con sus padres antes que lanzarse a un alquiler y "darle el dinero a una persona que vive de las rentas" donde incluso tiene que compartir piso con personas desconocidas y pagar un precio muy alto por una habitación básica.

"Tengo muy claro que no quiero compartir casa porque, cuando tú quieres independizarte, lo quieres hacer completamente. Independizarte con otra persona requiere depender de esa persona", sostiene Lucía, que no ha tenido en cuenta que muchas personas se consiguen independizar sólo cuando pueden dividir los gastos con su pareja.

En España, según Eurostat, la edad de emancipación se sitúa en los 30 años. Además, el 87% de la juventud emancipada del país se ve obligada a compartir piso para acceder a una vivienda, según el Consejo de la Juventud de España.